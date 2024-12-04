В Україні представили вітчизняний «шахед»: що про нього відомо

Під час візиту канцлера Німеччини Олафа Шольца, що несподівано відбувся, в Україну 2 грудня, вперше було показано черговий вітчизняний БпЛА. Щоправда ЗМІ зазначають, що показаний зразок навряд чи є аналогом саме іранського Shahed-136.

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Так, як зазначає сайт Defence Express, на офіційних фото засвітився український дрон, дійсно схожий на Shahed-136. Щоправда, ця схожість скоріше ґрунтується на дуже схожій аеродинамічній схемі у вигляді літаючого крила і вертикальних стабілізаторів на кінцівках.

Однак про те, що це не повний аналог Shahed-136 говорять розміри українського БпЛА. Так, розмах крила і довжина дрона становлять приблизно 1,5 метра, у той час як у Shahed-136 довжина 3,75 метра, а розмах крила в 2,5 метра. Також український дрон оснащений електричним двигуном, який забезпечує значно меншу дальність польоту, ніж двигун внутрішнього згоряння іранського дрона.

«Тобто дальність польоту такого дрона і вага його бойової частини буде значно меншою, ніж в іранського безпілотника. Але річ у тім, що в українського дрона є інше призначення. І очевидно це баражуючий боєприпас, призначений для ураження цілей у ближньому тилу противника. На це вказують такі деталі, як антени та отвір у носовому обтічнику, який може бути камерою. Імовірно такий боєприпас може діяти на дальності до 50−100 км і вражати бронетехніку, артилерію та інші аналогічні ворожі цілі», — зазначає Defence Express.

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Раніше повідомляли про те, що ворожі Shahed-136 продовжують тероризувати українські міста та їхніх мирних жителів.

Фото з сайту defence-ua.com

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