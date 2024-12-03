Ворожі дрони другу ніч поспіль атакували Тернопіль: частина міста без електрики (фото)

У ніч проти вівторка, 3 грудня, ворог знов атакував Україну дронами-камікадзе — у Тернополі зафіксований черговий «приліт» по об'єкту енергетичної інфраструктури.

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За інформацією міського голови Сергія Надала, частина міста наразі залишається без електрики. «Енергетики та рятувальники ліквідовують наслідки атаки. Зробіть запаси води, зарядіть телефони», — порадив мер Тернополя.

Під прицілом ворога була й енергетична інфраструктура Рівненської області. За словами очільника ОВА Олександра Коваля, наразі на місці влучання працюють усі відповідні служби.

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«Під час цього удару, за попередньою інформацією, люди поранень не зазнали», — додав Коваль.

А напередодні увечорі росіяни завдали авіаційного удару по Кривому Рогу — о 17:30 та о 19:30 ворог застосував три керовані авіаційні ракети Х-59/69 із літаків Су-34 та Су-57. Як зазначили в командуванні Повітряними силами ЗСУ, усі три ракети було збито протиповітряною обороною повітряного командування «Схід».

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Керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив про двох постраждалих: 85-річного чоловіка госпіталізували в стані середньої тяжкості, а 53-річному містянину медичну допомогу надали на місці. Зруйновані два дачні будинки, ще один пошкоджений. Також був пошкоджений мікроавтобус.

Кілька влучань в інфраструктурні об'єкти вночі підтвердили й у Повітряних силах ЗСУ, зазначивши що ворг задіяв 28 ударних БпЛА типу «Shahed» та безпілотники інших типів.

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«Станом на 09:00 підрозділами зенітних ракетних військ, РЕБ та мобільних вогневих груп Повітряних Сил та Сил оборони України збито 22 ворожі БпЛА у Київській, Чернігівській, Вінницькій, Хмельницькій, Житомирській, Сумській, Одеській, Миколаївській та Дніпропетровській областях. 1 безпілотник локаційно втрачено, 2 — вийшли з підконтрольного повітряного простору у напрямку білорусі та тимчасово окупованої території», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що останнім часом почастішали атаки дронів-камікадзе на Тернопільщину. Напередодні в обласному центрі «шахед» влучив по житловій багатоповерхівці — є жертви та поранені.

Фото ДПСУ

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