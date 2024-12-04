«Я тут, щоб це довести»: Холостяк звернувся до мережі

Головний герой тринадцятого сезону романтичного проєкту «Холостяк» Олександр «Терен» зізнався у своїх почуттях. На сторінці у соціальній мережі він виклав світлину та допис про сприйняття людей з інвалідністю. Також «Терен» пояснив, чому насправді вирішив прийняти участь у проекті «Холостяк».

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«Я замислився глибше про те, наскільки наше суспільство готове прийняти і зрозуміти, що інвалідність — це не вирок, а частина життя, яка не обмежує нашу здатність любити, мріяти й бути щасливими, — написав Сашко. — І транслювати думку про те, що людина на кріслі колісному не достойна стосунків, це приниження.

Я прийшов на проєкт «Холостяк» не для того, щоб когось переконувати чи доводити свою «нормальність». Ми можемо будувати стосунки, ми мріємо про кохання та взаємність, нам не потрібен осуд та жаль за нашу інвалідність, ми хочемо досягати вершин і жити на повну.

Мої протези чи навіть іноді крісло колісне — це лише частина мене, але не те, що мене визначає. Те, що я маю інвалідність, не робить мене менш достойним кохання чи щасливого життя. І це важливо розуміти.

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Я хочу, щоб цей сезон став не просто проєктом, а прикладом того, як можна руйнувати стереотипи. Любов не бачить обмежень, і я тут, щоб це довести".

На допис відразу зреагував ведучий реаліті Григорій Решетник.

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«Знаю одне — ти Крутий! - написав він. — Ти — Приклад».

«Дякую тобі за вічну підтримку», — відповів «Терен».

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В ексклюзивному інтервʼю «ФАКТАМ» учасниця «Холостяка» розповіла подробиці реаліті.

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