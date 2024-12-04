Родина Железняка веде бізнес з підсанкційними в ЄС та США особами

До війни сім'я нардепа від фракції «Голос» Ярослава Железняка мала в Донецьку бізнес, пов'язаний з управлінням нерухомим майном, а саме ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ ОФІСНОГО ЦЕНТРУ» КОНГРЕС-ХОЛ". Як з'ясувалося, родинний бізнес народного обранця продовжує працювати в окупованому регіоні й після повномасштабного вторгнення росії.



Серед власників фірми досі значиться мати політика Железняк Ірина Василівна, йдеться в Реєстрі юридичних осіб.

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Крім того, одним із власників бізнесу вказана особа на ім'я Жигулін Олексій Михайлович. Останній перебуває під дією санкцій РНБО України. Та окрім цього, свої санкції стосовно вказаного бізнес-партнера родини Железняка також запровадили ЄС, Канада та Великобританія.

Нагадаємо, раніше Железняк уникав коментарів на тему бізнесу його родини на окупованих територіях. Він і до цього часу не дав роз'яснень з цього приводу.

Також нагадаємо, що під час війни депутат переїхав у нову квартиру в центрі столиці, вартістю понад 11 млн грн. Після того як цей факт став публічним, НАЗК розпочало перевірку декларацій Железняка.

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Раніше політолог Мар’ян Ощановський заявив, що дії народного депутата Ярослава Железняка можуть становити загрозу для державної безпеки України.

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