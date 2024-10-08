У нардепа Железняка знайшли родичів в рф і на ТОТ, чималі статки і можливі звʼязки із ФСБ, — Іванов

Народний депутат Ярослав Железняк, ймовірно, причетний до розкрадання бюджетних коштів, лобіювання корупції у податковій та інтересів олігархів, а також може мати звʼязки зі спецслужбами росії. Про це заявив блогер Сергій Іванов у відео «Іржавий депутат. Хто такий Ярослав Железняк насправді».

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Як заступник голови податкового Комітету ВРУ Железняк, на думку Іванова, має пряме відношення і несе відповідальність за свавілля стосовно бізнесу, а також схем очільника Комітета Данила Гетманцева.

Іванов нагадав, що у минулому Железняк був помічником проросійського депутата-регіонала Олексія Плотнікова, працював у російській лобістській компанії «Kesarev консалтінг», головний офіс якої розташований у москві неподалік будівлі фсб рф. У 2019 році обрався народним депутатом від партії «Голос». Згодом внаслідок розколу став керівником фракції та фігурував у скандалі щодо розкрадання державних коштів, спрямованих на фінансування політичних партій.

«Через корупційні скандали, виключення Железняком з фракції незгодних, припинення державного фінансування партія „Голос“ була знищена. Це дуже нагадує сплановану ворожими спецслужбами операцію, метою якої було знищення патріотичної, антиросійської політичної сили. Золота класика від фсб: інфільтрація своєї людини, саботаж. Публічний конфлікт, розвал», — заявив Іванов.

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За його даними, у Верховній Раді Железняк систематично лобіює інтереси та пільги для бізнесів олігархів Віктора Пінчука та Ріната Ахметова, а також жорстко критикує усі контролюючі та правоохоронні органи за нібито незадовільну роботу, зокрема щодо сплати податків.

«У тому що податки не збирають у потрібних обсягах винні усі, окрім податкової, яка власне для цього і створена. Повторюю, я не стверджую, що в БЕБ та на митниці немає корупції. Але податкова завжди чемпіон по корупції в країні, і кількість податківців-мільйонерів, протеже Гетманцева, які нині притягуються до відповідальності саме за корупцію, це підтверджує… За 5 років жодного кривого слова про податкову [від Ярослава Железняка — Авт.], адже все що він вміє — це боротись на стороні однієї банди, аби забрати потоки в іншої», — заявив Іванов.

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На момент обрання депутатом він мешкав у кімнаті в гуртожитку, а вже 1 серпня 2023 року переїхав у квартиру за понад 12 млн на столичному Печерську. В декларації також зʼявились коштовні автомобілі «Інфініті» та «Лексус». Загалом статки депутата у 5 разів перевищують його офіційні доходи. Квартира та автівки записані на тестя — Володимира Коваля, який раніше також фігурував у корупційних скандалах і вів бізнес із російським аграрним олігархом Сергієм Кисловим.

За даними Іванова, мати Железняка живе в москві, сестра — живе та займається бізнесом на тимчасово окупованій території України, володіє земельними ділянками в окупованому Маріуполі. Все це майно досі належить родині і не було націоналізоване окупантами.

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«Вочевидь російські окупанти не бачать ворога чи хоча б опонента в першому заступнику голови податкового Комітету Верховної Ради. Чому так? Питання не до мене, а до Служби безпеки України», — заявив Сергій Іванов.

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