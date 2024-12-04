ВЛК будемо проходити по-новому: міністр оборони розповів про реформу військово-лікарських комісій

Дії ТЦК та проходження військово-лікарських комісій продовжують викликати масу скандалів та юридичних колізій. Як результат, міністр оборони України Рустем Умеров заявив про реформування ВЛК.

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Цю заяву міністр зробив на своїй сторінці в соцмережах.

«Реформа передбачає, що медичний огляд проводитимуть цивільні лікарі, які вносити висновки безпосередньо до Електронної системи охорони здоров'я (ЄЗОЗ). Інформація з ЄСОЗ автоматично надходитиме до електронної системи Міністерства оборони за лічені хвилини. При цьому військово-лікарські комісії отримуватимуть лише медичні дані без ідентифікації особи. Це гарантує об'єктивність та неупередженість при прийнятті висновків про придатність до службі», — розповів про суть реформи Рустем Умеров.

При цьому кожен етап процесу матиме цифровий слід — висновки лікарів та ВЛК фіксуватимуться за допомогою електронних підписів та зберігатимуться у реєстрі «Оберіг». Такий підхід дозволить оперативно перевіряти роботу медичних установ у разі виникнення сумнівів у результатах медоглядів.

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Нагадаємо, раніше Верховна Рада схвалила автоматичну постановку на військовий облік 17-річних українців .

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