Без ТЦК та ВЛК: Рада схвалила автоматичну постановку на військовий облік 17-річних українців

В Україні, де триває загальна мобілізація, Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт, завдяки якому громадяни України при досягненні 17-річного віку автоматично ставатимуть на військовий облік. Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров.

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«Це означає, що юнакам більше не потрібно звертатися до ТЦК чи проходити медогляд. Достатньо буде пройти ідентифікацію у Резерв+, після чого застосунок сам згенерує військово-обліковий документ. Це ще один крок у переведенні військового обліку в зручний цифровий формат. Ми робимо державні послуги максимально доступними та прозорими для українців. Дякую народним депутатам за підтримку цієї важливої ініціативи», — написав він.

Як писали «ФАКТИ», в Україні зміниться система проходження ВЛК. Міністерство оборони України спільно з Міністерством охорони здоров’я та неурядовою організацією «Принцип» запропонували цифрову реформу ВЛК. Людині достатньо буде лише візиту до цивільного медзакладу. Зробити це можна буде за місцем перебування. А далі ніякої біганини державними установами — за людину бігатимуть дані.

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