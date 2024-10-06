Штрафи за непроходження ВЛК є незаконними: юрист пояснила нюанси

Нове мобілізаційне законодавство, ухвалене цього року, передбачає низку штрафних санкцій за його порушення військовозобов'язаними. Зокрема, за неоновлення даних в ТЦК та СП, за неявку по повістці тощо.

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Втім, як пише видання «Експерт», стосовно проходження військово-лікувальної комісії законодавство чітко регламентує цей процес та визначає, в яких випадках накладення штрафу за її непроходження є незаконним.

Адвокатка Вікторія Доманська звернула увагу на те, що від військовозобов'язаних, яких зупиняють на вулицях представниким ТЦК та СП, вимагають пройти ВЛК. А якщо комісія не проходилася протягом останніх п’яти років і більше, то військовозобов'язаним загрожують штрафами.

Вікторія Доманська наголошує, що в даному випадку йдеться про статтю 38 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП), згідно якою адміністративне стягнення може бути накладене не пізніше як через два місяці з дня вчинення правопорушення, а у випадку триваючого правопорушення — два місяці з моменту його виявлення.

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Отже, якщо військовозобов’язаний мав пройти ВЛК п’ять і більше років тому, але цього не зробив, накладання штрафу на нього зараз буде порушенням статті кодексу.

В ЗМІ часто пишуть, що військовозобов’язаних доставляють до ТЦК та примушують проходити ВЛК проти волі. Такі дії військкомів підлягають оскарженню в суді. Адже, як пише видання, процес проходження ВЛК регламентований законом, і жодні неправомірні дії з боку представників ТЦК не мають бути прийняті за належне.

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Раніше в Міноборони анонсували запровадження нового формату повісток з QR-кодом. В програмі «Резерв+» з'явиться сканер, яким можна буде зчитати код та пересвідчитися, що повістка дійсна.

Фото Pixabay

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