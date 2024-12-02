Краща версія мене: Анджеліна Джолі розповіла, що рятує її від самотності

Анджеліна Джолі, яка нещодавно вперше за довгий час вивела молодшого сина у світ, вважається красивою, але в той же час самотньою жінкою — принаймні, так вважають багато її шанувальників.



В той же час сама актриса так зовсім не вважає, про що заявила в інтерв'ю виданню The Sunday Times.

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«Я не відчуваю самотності, бо маю сім'ю. Моя робота — це ще не все. Бути матір'ю — це все», — заявила 49-річна актриса, порівнюючи себе з оперною співачкою Марією Каллас, яка померла у самотності.

Раніше Джолі розповідала, що з появою дітей перестала думати лише про себе. Зірка говорила, що іноді бере дітей із собою на знімальний майданчик і вони бачать її емоції від гри, які вона у звичайному житті приховує. «Я намагаюся приховати від них свій біль і смутку. Тому коли одного разу на майданчику вони почули, як я плакала перед камерою, для них це було вперше», — говорить актриса.

Акторка, яка раніше боролася з психологічними проблемами, також зізнавалася, що діти вберегли її від депресії: «Думаю, я б пішла на дно, якби не хотіла жити заради них, — пояснила вона. — Я намагаюся виховати їх найкращою версією себе».

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Як відомо, у Джолі шестеро дітей: прийомні — 23-річний Меддокс, 20-річний Пакс та 19-річна Захара, а також біологічні — 18-річна Шайло та 16-річні близнюки Нокс та Вів'єн від колишнього чоловіка Бреда Пітта. Пара розлучилася у 2016 році, але шлюборозлучний процес завершився лише цього літа. За даними преси, Джолі зберегла первинну опіку над трьома дітьми до досягнення 18-річчя, а Пітт — право на відвідування. При цьому інсайдери повідомляють, що актор бачить дітей лише на червоних доріжках: у мережі вважають, що Джолі налаштовує дітей проти батька, щоби помститися йому.

Сама Джолі після розриву з Піттом офіційно ні з ким не зустрічалася, хоча її бачили в компанії акторів Джареда Лето та Тома Хіддлстона, а також співака The Weeknd. Минулого літа її помітили у Венеції разом із репером Akala (Кінгслі Дейлі), з яким її після цього неодноразово бачили разом, але інсайдери стверджують, що вони просто друзі.

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Нагадаємо, що через суперечки з Анджеліною батьки Бреда Пітта також позбавлені можливості спілкуватися з онуками, хоча дуже цього хочуть.

Адреса фото https://www.vanityfair.com/hollywood/story/angelina-jolie-interview-maria-divorce

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