Добігає середини тиждень, в якому мольфар Макс Гордєєв радить налаштовуватися на позитив.



В той же час представникам деяких знаків Зодіаку варто до везіння завтра додати ще й краплю наполегливості, радять автори Таро-прогнозу для видання Modista.

ВІДЕО ДНЯ

Овнам — «Сила»

5 грудня для Овнів обіцяє бути насиченим днем під впливом карти «Сила». Ви відчуєте приплив енергії та впевненості у своїх силах. Це чудовий час для вирішення складних завдань і подолання перешкод. Ваша внутрішня сила і наполегливість допоможуть вам досягти успіху. Важливо не боятися брати на себе відповідальність і діяти рішуче. Ваша рішучість принесе позитивні результати.

Телецям — «Ієрофант»

Для Тельців цей день пройде під впливом карти «Ієрофант». Це означає, що важливі питання будуть пов’язані з традиціями, моральними цінностями та навчанням. Можливо, вам доведеться звернутися до мудрості старших або скористатися порадами досвідчених людей. Ваша стабільність та наполегливість допоможуть вам впоратися з будь-якими викликами. Зосередьтеся на своїх цілях і дійте впевнено.

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Близнюкам — «Маг»

Карта «Маг» обіцяє Близнюкам день нових можливостей та відкриттів. Ваша креативність та комунікативні навички будуть на висоті, що допоможе вам легко справлятися з будь-якими завданнями. Це чудовий час для реалізації своїх амбіцій та початку нових проектів. Ваша впевненість і рішучість принесуть вам успіх. Використовуйте свій потенціал на максимум.

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Ракам — «Місяць»

Для Раків 5 грудня буде днем емоцій та інтуїції під впливом карти «Місяць». Це означає, що вам слід звернути увагу на свої внутрішні почуття та інтуїцію. Можливо, ви зіткнетеся з деякими непевностями або прихованими проблемами. Важливо зберігати спокій та довіряти своїм відчуттям. Це час для самопізнання та духовного зростання. Не бійтеся слухати своє серце.

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Левам — «Сонце»

Карта «Сонце» принесе Левам день радості та успіху. Ви будете відчувати приплив енергії та впевненості. Це чудовий час для самовираження та досягнення цілей. Ваші зусилля будуть винагороджені, і ви зможете насолоджуватися визнанням та підтримкою оточуючих. Важливо бути відкритими до нових можливостей та не боятися брати на себе відповідальність.

Дівам — «Імператриця»

Діви можуть очікувати на стабільність і порядок під впливом карти «Імператриця». Це день, коли варто звернути увагу на деталі та організацію. Ваші аналітичні здібності допоможуть вам впоратися з будь-якими завданнями. Це чудовий час для планування та наведення ладу у справах. Знайдіть час для турботи про себе та своїх близьких. Ваші зусилля принесуть плідні результати.

Терезам — «Закохані»

Для Терезів день пройде під впливом карти «Закохані». Це означає, що важливими будуть питання кохання та взаємин. Можливо, вам доведеться приймати важливі рішення у стосунках або шукати гармонію у взаємодії з оточуючими. Ваша здатність знаходити компроміси та підтримувати баланс допоможе вам досягти гармонії. Важливо бути відкритими до почуттів і довіряти своєму серцю.

Скорпіонам — «Смерть»

Карта «Смерть» обіцяє Скорпіонам день трансформацій та змін. Це означає, що вам доведеться відпустити старе, щоб відкрити шлях новому. Можливо, ви зіткнетеся з важливими змінами у своєму житті. Важливо бути готовими до змін та не боятися нових починань. Це час для переродження та духовного зростання. Довіряйте процесу і знайте, що зміни на краще.

Стрільцям — «Колесо Фортуни»

Для Стрільців 5 грудня буде днем під впливом карти «Колесо Фортуни». Це означає, що вам слід бути готовими до несподіванок та змін. Ваше життя може змінитися в найнесподіваніший момент. Важливо бути відкритими до нових можливостей та використовувати будь-який шанс на свій розвиток. Це час для нових пригод та досягнень. Довіряйте потоку життя і насолоджуйтеся подорожжю.

Козерогам — «Суд» («Справедливість»)

Карта «Суд» принесе Козерогам день підбиття підсумків та оцінки досягнень. Це чудовий час для рефлексії та аналізу своїх дій. Можливо, вам доведеться приймати важливі рішення або вирішувати давні питання. Важливо бути чесними із собою та іншими, щоб досягти гармонії. Використовуйте цей час для саморозвитку та планування майбутнього.

Водоліям — «Зірка»

Для Водоліїв день пройде під впливом карти «Зірка». Це означає, що ви будете відчувати натхнення та оптимізм. Ваші мрії та надії можуть стати реальністю, якщо ви будете діяти рішуче та впевнено. Це чудовий час для реалізації своїх творчих задумів та досягнення нових висот. Ваша віра у себе принесе вам успіх. Довіряйте своїй інтуїції та слідуйте за своїми мріями.

Рибам — «Верховна Жриця»

Карта «Верховна Жриця» вказує на те, що Риби проведуть цей день під впливом інтуїції та внутрішнього знання. Ви будете відчувати потребу в самопізнанні та духовному зростанні. Це чудовий час для медитації та роздумів. Ваша інтуїція допоможе вам знайти відповіді на важливі питання. Довіряйте своїм відчуттям та слідуйте внутрішньому покликанню. Ваші емоційні здібності допоможуть вам зрозуміти інших.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, представники яких знаків мають гарні шанси розбагатіти до кінця року.

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