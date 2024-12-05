Які країни виплачують українцям пенсії за страховий стаж і кому потрібно щороку підтверджувати, що він живий

В Мінсоцполітики зазначають, що протягом 2025 року всі пенсіонери, яки отримують українські пенсії перебуваючи за кордоном, будуть зобов'язані пройти ідентифікацію, аби не втратити виплати. Передбачається, що це правило поширюватиметься як на пенсіонерів-біженців через війну, так і людей без такого статусу.

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Тим часом у Пенсійному фонді України назвали країни, з якими наша держава уклала міжнародні договори, що регулюють виплати пенсії українцям, які виїхали на постійне проживання за кордон.

Це Іспанія, Латвія, Словаччина, Литва, Чехія, Болгарія, Португалія, Естонія та Польща.

«Це значить, що кожна з цих держав призначає та виплачує пенсію за страховий стаж, набутий на своїй території. Страховий стаж, отриманий на території іншої договірної держави, враховується лише для визначення права на пенсію. Виплата таких пенсій здійснюється щоквартально шляхом переказу на особові рахунки пенсіонерів, відкриті в банках країн проживання, або через компетентний орган договірної держави», — уточнюють в ПФУ.

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Пенсіонери, які постійно проживають в вищезгаданих країнах та отримують пенсію через компетентний орган договірної держави, проходять ідентифікацію в цих органах. А ті, хто отримують виплати на банківський рахунок, щороку до 31 грудня мають надсилати до ПФУ офіційно засвідчений документ «Підтвердження факту, що особа є живою».

Зразки заяв можна знайти на порталі Пенсійного фонду України за посиланням.

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Нагадаємо, що в українському законодавстві є положення щодо отримання пенсії за півроку наперед, якщо людина виїжджає на ПМЖ за кордон. Це роблять за заявою пенсіонера, рахуючи з місяця, що настає за місяцем зняття з людини обліку за місцем постійного проживання.

Фото Pixabay

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