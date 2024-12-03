41.43 / 41.96 43.62 / 44.30
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Суспільство та люди

У 2025 році всі українські пенсіонери, які перебувають за кордоном, повинні будуть пройти ідентифікацію, — Мінсоцполітики

11:39 3 грудня 2024
Пенсіонери

Певні категорії пенсіонерів, зокрема, з числа ВПО, мають періодично проходити ідентифікацію, аби їм не призупиняли нараховувати пенсіою. Не виключено, що невдовзі обов'язкову ідентифікацію затвердять й для тих українців, які вийшли на заслужений відпочинок та наразі знаходяться за кордоном — як переселенці, так і люди без такого статусу.

Як пише видання «На пенсії», про це розповіла перша заступниця міністра соціальної політики України Дар’я Марчак.

Річ у тому, що навесні поточного року парламент ухвалив відповідний закон, але порядок такої ідентифікації так і не був тоді визначений. Наразі проєкт відповідної ухвали міністерством розроблений — його мають винести на розгляд Кабміну, аби протягом наступного року громадяни мали змогу без поспіху пройти ідентифікацію.

Читайте також: Десятки тисяч українців можуть залишитись без пенсій після перевірки ПФУ: хто в зоні ризику

РЕКЛАМА

«Якби ми затвердили цю постанову в серпні або у вересні, поки люди про неї дізналися, поки б зрозуміли процедуру — це все одно був би стрес. Проєкт ми розробили ще влітку і обговорювали з великою кількістю громадських організацій, щоб зрозуміти всі можливі нюанси, на що слід звернути увагу», — додала Марчак.

Раніше міністерка мінсоцполітики Оксана Жолнович анонсувала старт пенсійної реформи до липня 2025 року. Реформа передбачає об’єднання трьох основних компонентів: солідарної пенсії, накопичувальної та добровільних пенсійних накопичень.

РЕКЛАМА

Фото Pixabay

РЕКЛАМА

176

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Бен Аффлек і Дженніфер Гарнер

Він там, де хоче бути: Бен Аффлек відсвяткував День подяки разом із колишньою дружиною

Принцеса не обійме племінників

Принцеса Кейт даремно старалася: принц Гаррі і Меган Маркл не отримали запрошення на Різдво

зодіак

Дівам слід упорядкувати справи, а Рибам зайнятися творчістю: гороскоп на вівторок, 3 грудня

карти

Левам — «Сонце», Тельцям — «Ієрофант», а Дівам — «Імператриця»: Таро-прогноз на третій день грудня

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту