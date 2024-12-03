У 2025 році всі українські пенсіонери, які перебувають за кордоном, повинні будуть пройти ідентифікацію, — Мінсоцполітики

Певні категорії пенсіонерів, зокрема, з числа ВПО, мають періодично проходити ідентифікацію, аби їм не призупиняли нараховувати пенсіою. Не виключено, що невдовзі обов'язкову ідентифікацію затвердять й для тих українців, які вийшли на заслужений відпочинок та наразі знаходяться за кордоном — як переселенці, так і люди без такого статусу.

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Як пише видання «На пенсії», про це розповіла перша заступниця міністра соціальної політики України Дар’я Марчак.

Річ у тому, що навесні поточного року парламент ухвалив відповідний закон, але порядок такої ідентифікації так і не був тоді визначений. Наразі проєкт відповідної ухвали міністерством розроблений — його мають винести на розгляд Кабміну, аби протягом наступного року громадяни мали змогу без поспіху пройти ідентифікацію.

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«Якби ми затвердили цю постанову в серпні або у вересні, поки люди про неї дізналися, поки б зрозуміли процедуру — це все одно був би стрес. Проєкт ми розробили ще влітку і обговорювали з великою кількістю громадських організацій, щоб зрозуміти всі можливі нюанси, на що слід звернути увагу», — додала Марчак.

Раніше міністерка мінсоцполітики Оксана Жолнович анонсувала старт пенсійної реформи до липня 2025 року. Реформа передбачає об’єднання трьох основних компонентів: солідарної пенсії, накопичувальної та добровільних пенсійних накопичень.

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Фото Pixabay

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