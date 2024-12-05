Старшого сина Порошенка оголошено в розшук: ЗМІ назвали причину

Олексій Порошенко, син експрезидента України, а зараз народного депутата й лідера партії «Європейська солідарність» Петра Порошенка, оголошений у розшук. Як повідомляє видання «Закон і бізнес», він двічі проігнорував виклики до Печерського районного ТЦК та СП в місті Києві.

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Як повідомили виданню у Збройних силах України, Олексій Порошенко отримав повістки 4 вересня і 21 жовтня 2024 року, однак не з’явився за жодним із викликів.

Син Порошенка має військове звання лейтенанта запасу. Його неявка за повістками є порушенням законодавства України, яке регулює мобілізаційні процеси й обов’язковий військовий облік, підкреслили у виданні.

Раніше писали, що Олексій Порошенко ще до повномасштабного вторгнення виїхав у Лондон і звідти не повертався.

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