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Шоу-бізнес

Ніби з іншої планети: мережа у шоці від образів «холостячок»

19:01 5 грудня 2024
шоу Холостяк

Тринадцятий сезон романтичного реаліті «Холостяк» у самому розпалі. Вже вийшов пʼятий випуск проєкту і залишилось шість дівчат, які продовжують боротися за серце головного героя — ветерана війни Олександра «Терена». На сторінці проєкта у соціальній мережі виклали світлину з пʼятого випуску, Церемонії троянд. Відомо, що саме на цю подію учасниці одягають свої найкращі наряди.

«Образи героїнь проєкту „Холостяк“ просто в серденько», — підписали світлину та запропонували підписникам висловитися щодо образів героїнь.

«Обʼєктивно у Юстини найгарніша сукня, дуже ніжно», — написали у коментарях.

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Але не всі шанувальники проєкту задоволені вибором стилістів.

«Це жарт? Сукні дуже дивні», — висловили думку.

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«Мені жодна з цих суконь не сподобалась, ніби з іншої планети прилетіли», — вважають підписники.

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«Дівчата гарні, сукні — не дуже…» — поділилися думками.

В ексклюзивному інтервʼю «ФАКТАМ» найзагадковіша учасниця проєкту поділилася своїми враженнями від Холостяка.

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