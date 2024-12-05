Американський генерал назвав людину, яка може знищити Кримський міст

Удари авіації знадобляться для того, щоб ізолювати Крим і не дати росіянам можливість використовувати півострів для ведення війни проти України. А звільнення Криму має вирішальне значення для всієї війни. Так вважає Бен Годжес, військовий аналітик і колишній командувач Сухопутних військ США в Європі.

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«Україна має зробити все від неї залежне, щоб російський військово-морський флот і військово-повітряні сили не могли вільно діяти на території Криму. Також росія повинна втратити можливість використовувати Крим як логістичний хаб. Більша частина російського Чорноморського флоту вже виведена із Севастополя. Українські збройні сили роблять так, щоб росія не могла використовувати Крим у військових цілях. Щодо Кримського мосту, росіяни багато зробили, щоб захистити його. А втім, коли прийде час, його теж знищать».

На думку генерала, знищити Кримський міст ракетами Taurus та ATACMS не можна.

«Це не та зброя, якою знищують мости. Удари цими ракетами можуть зробити дірку в мосту. Але цього недостатньо. Там забагато сталі й бетону. Знадобиться величезна кількість вибухівки різних типів. Щоб знищити цей міст, потрібна добре спланована операція. Недостатньо лише одного удару, щоб розібратися з такою переправою. Якщо хтось у світі й може знести цей міст, то це генерал Буданов. Впевнений, що в ГУР є люди, які працюють над планом знищення Кримського мосту».

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