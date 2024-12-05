Андрій Садовий, що відбуває четвертий поспіль термін на посаді мера Львова, за роки свого управління знищив місто і тепер понад усе боїться втратити крісло. Про це в інтервʼю Дмитру Гордону повідомив політик і меценат Ігор Кривецький, якого називають сірим кардиналом ВО «Свобода».

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«Як львів'янин я дуже добре знаю Садового. І я вважаю, що Садовий знищив Львів. Запитайте в нього: Андрію, покажи район, яким ти пишаєшся, який ти побудував. Ти вже 20 років мер… Дубай за 40 років побудували. Покажи, що ти зробив, як змінив місто. Це місто стало висококультурним? Відкриті нові музеї? Парки? Що зроблено?» — запитав Кривецький.

На його думку, Садовий замість управління містом довгі роки займався політикою. Кривецький вважає, що саме він і підконтрольні йому медіа цілеспрямовано дискредитували ВО «Свободу» та її лідерів, адже боявся через них втратити мерство.

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У підсумку, вважає бізнесмен, Садовий став хорошим політиком, але так і не став візіонером та не має бачення майбутнього міста, яким одноосібно керує майже 20 років.

«Мер має бути візіонером, він має створювати. Ми завжди можемо набрати тих, хто підмете вулицю, відремонтує локомотив, хто скаже, як краще зробити розвʼязки на дорогах. Але бачення міста та урбанізація — це зовсім інші речі», — сказав він.

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Кривецький вважає, що львівʼяни обирали Садового мером виключно через те, що повірили в його безальтернативність.

«Тому що він обманює: якщо не я, то хто? Всі хочуть розграбувати місто, а я не грабую. Насправді я думаю, що грабує. У мене немає конкретних фактів. Але я знаю, як встановити правду — поліграф. Бо коли я чую, що він продав 3 відсотки свого каналу і побудував будинок, я знаю, що це брехня. Причому продав своєму гендиректору каналу. Ну, як ви думаєте, це правдива історія?» — запитав Кривецький.

На його думку, за майже два десятиліття на посаді Садовий асоціює себе із містом і вважає його своєю власністю: «Людина вже думає, що вона і є місто. Вона думає, що це місто її. Йому страшно подумати, що буде, якщо він не стане мером. По-перше, дуже багато схем відкриється».

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