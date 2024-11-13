Львів не матиме змогу фінансувати освіту, медицину та підтримувати родини військових через вилучення 2 млрд гривень з бюджету міста. Про це заявив мер Львова Андрій Садовий на свої сторінці у ФБ.

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Він звернувся до громади міста із закликом спільно вирішити, як жити місту у таких умовах.

«Хочу порадитись, що ми з вами не будемо фінансувати у наступному році? Може, ми не будемо фінансувати освіту? Чи не будемо фінансувати медицину? Але ж ми приймаємо щодня дуже багато поранених. Чи, може, ми перестанемо допомагати нашим військовим? Чому я вас про це питаю? Тому що ви, львівʼяни, наповнюєте бюджет громади, це є ваші гроші», — наголосив Садовий.

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Він повідомив, що побачив пропозицію від уряду стосовно бюджету, яку він скерував до Верховної Ради.

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«Я побачив, що в цьому році хочуть забрати з громади міста орієнтовно 2 млрд грн, в тому числі „реверс“. Я вважаю, це є неправильним. В минулому році, коли була важка ситуація і було прохання від уряду, — ми поділилися і орієнтовно 1,8 млрд грн віддали на військові цілі. В цьому році ситуація надзвичайно складна. Ви ж знаєте, що ми 1 мільярд гривень віддаємо для збройних сил самі — на всі підрозділи щодня дуже багато звернень. Коли була остання атака і було пошкоджено 189 будинків, 20 з них було знищено — це втрати для громади ще 1 млрд грн. Скільки ми отримали від уряду? Нуль. Так, ви скажете, що міста на сході обстрілюють, можливо, навіть більше, це правда. Але хочуть забрати кошти і в громади Кривого Рогу, і в Сум, Запоріжжя, Дніпра. Я говорив із керівниками громад — ніхто їх не питає. Це не є правильно — ми повинні бути обʼєднані, ми повинні приймати спільні рішення», — наголосив Андрій Садовий.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів України в проєкті Закону України «Про Державний бюджет України на 2025 рік», реєстр. № 12000, ініціював вилучення з доходів бюджетів громад коштів реверсної дотації, яка в наступному бюджетному році планується в розмірі 12,9 млрд грн у 189 громад.

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Раніше про те, що бюджетні зміни можуть залишити міста України, зокрема Дніпро, без коштів на відновлення інфраструктури, говорив мер Дніпра Борис Філатов.

Фото: facebook

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