Чия взяла: Андрій Шевченко та Еліна Світоліна зіграли у «несправжній» теніс (відео)

Одна з найсильніших тенісисток України Еліна Світоліна, яка відзначила 2-річчя дочки Скай після операції на нозі, знову взяли до рук ракетку, але не тенісну, а для гри в падел.

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У парі з першою ракеткою України з падел-тенісу Артемом Яценком призерка Олімпійських ігор протистояла володарю «Золотого м'яча», а нині голові українського футболу Андрію Шевченку та чемпіону нашої країни з падел-тенісу Антону Толстенку (падел-теніс дуже схожий на звичайний теніс, але грають на закритому корті та ракетками меншого розміру).

В одному з яскравих розіграшів, зафіксованих на відео, Еліна майстерно допомогла партнеру здобути очко.

Додамо, що Еліна Світоліна відновилася після травми і збирається виступити в січні на Australian Open-2025.До речі, в одному з інтерв'ю уславлена тенісистка зізналася, що на початку кар'єри їй пропонували змінити спортивне громадянство за 500 тисяч доларів. Не росіяни…

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Андрій Шевченко після завершення кар'єри захопився гольфом.

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