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Спорт

Світоліна у «чоботі» відзначила 2-річчя доньки Скай: миле сімейне фото

13:11 16 жовтня 2024
Еліна Світоліна та Гаель Монфіс

Одна з найсильніших тенісисток України Еліна Світоліна (25-а у світовому рейтингу), яка увійшла до числа найбільш високооплачуваних спортсменів країни, показала, як відсвяткувала 2-річчя своєї дочки Скай, поділившись милим сімейним фото.

«З 2-м днем народження, Скай! Два роки сміху, обіймів та нескінченної любові. Спостерігати, як ти ростеш — наша найбільша пригода!», — написала Світоліна на своїй сторінці в Instagram.

До речі, на знімку з чоловіком, французьким тенісистом Гаелем Монфісом і дочкою Еліна красується в «чоботі». Як відомо, тенісистка перенесла операцію на нозі і достроково завершила сезон.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Еліні Світоліній довірили нести прапор України на церемонії відкриття Олімпійських ігор у Парижі.

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