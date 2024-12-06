Крісло в Раді в обмін на медійну підтримку: що пов’язує власника каналу «Джокер» та ексголову ОП Андрія Богдана
Власнику ТГ канала «Джокер» Роману Кравцю залишилося 5 позицій до потрапляння у Верховну Раду.
Нагадаємо, у серпні 2023 року Микола Тарарін був включений до виборчого списку партії «Слуга народу» під № 147. Як повідомляв Укрінформ, Тарарін зайняв місце народного депутата від «Слуги народу» замість Андрія Холодова, повноваження якого були достроково припинені 9 серпня.
Роман Кравець під час парламентських виборів у 2019 році мав 153-й номер у виборчих списках партії «Слуга народу».
За даними Hromadske, до списків «Слуги народу» у 2019 році тоді ще 25-річний Роман Кравець потрапив завдяки тодішньому голові Офісу Президента Андрію Богдану.
«Богдан саме тоді став важливою частиною команди Володимира Зеленського і, зокрема, відповідав за наповнення списків партії „Слуга Народу“. З різних джерел нам підтвердили: обираючи людей на останні кілька вакантних місць у списку, Андрій Богдан просто гортав свою телефонну книгу. Так він зупинився, з-поміж інших, на Романові Кравцеві, якого й запросив у список 153 номером. До Верховної Ради той не пройшов», — зазначають у розслідуванні.
Про подальший тісний зв’язок Богдана і Кравця свідчать дані іншого розслідування.
Тоді стало відомо, що власник Telegram-каналу «Джокер» Роман Кравець у вересні зустрівся у Відні із колишнім підсанкційним бізнесменом Сеяром Куршутовим та колишнім головою Офісу президента Андрієм Богданом у лобі віденського готелю Ritz.
Роман Кравець розповів, що тоді у Відні «консультував Андрія Богдана щодо продажності журналістів та щодо впливу грантових грошей на порушення журналістських стандартів». Андрій Богдан теж стверджує, що темою розмови були «продажні журналісти».
«Обговорювали дисертацію на тему: „Персоніфікації історичної відповідальності грантової журналістики в Україні у 2019−2025 роках; підстави й умови такої діяльності що призвели до масових порушень Конституції України та Законів України, а також відповідальність та покарання як спосіб превентивного впливу на свідомість майбутніх українських поколінь журналістів“. Дуже цікава тема!» — сказав Богдан у коментарі Hromadske.
А вже наприкінці вересня Роман Кравець знову виїхав до Європи, де на даний момент також перебуває його «патрон» Андрій Богдан.79
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