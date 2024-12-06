Більше ніякого «множення коефіцієнтів»: стало відомо, за якою формулою тепер будуть розраховувати пенсію

В проєкті пенсійної реформи, який був опублікований на сайті Федерації профспілок, передбачено запровадження нової формули розрахунку пенсії.



Виплату розділять на дві складові: базова пенсія (прив'яжуть до мінімальної зарплати) та зароблена в балах страхова пенсія (її прив'яжуть до середньої зарплати по країні), йдеться у статті OBOZ.UA.

ВІДЕО ДНЯ

Зараз в Україні для всіх (окрім «спеціальних пенсіонерів» типу прокурорів, суддів, силовиків) пенсію рахують за формулою: стаж у роках множать на 1%, на середню зарплату по країні за три останні роки та на співвідношення власної зарплати до середньої. Наприклад, якщо у вас є 35 років стажу та все життя ви отримували середню зарплату, на пенсії ви зможете отримати 35% від середньої зарплати за три останні роки (це 4745 грн).

Головна проблема полягає у тому, що середня зарплата за три останні роки через 10 років буде в рази вищою. Щорічна індексація не дозволяє повністю компенсувати таке «застарівання».

«Через це сума пенсійної виплати в окремих пенсіонерів може складатися з основного розміру пенсії (страхової пенсії), який становить менш як 10%, а понад 90% суми — з надбавок і доплат, встановлених у різні періоди», — йдеться в пояснювальній записці.

РЕКЛАМА

Реформа зачепить всіх українців. Найбільше це вплине на тих, хто вже давно вийшов на заслужений відпочинок. Нова формула матиме такий вигляд:

пенсія = базова пенсія + страхова пенсія;

де базова пенсія = 30% мінімальної зарплати після оподаткування (зараз 6160 грн). Це 1848 грн;

страхова пенсія = кількість зароблених балів x 30% x середню зарплату за минулий рік / 4200. З 35 роками стажу та середньою зарплатою це 4292 грн.

РЕКЛАМА

Отже, за старою формулою із середньою зарплатою та 35 роками стажу можна було отримати пенсію у розмірі 4745 грн, а за новою формулою — 6140 грн (4292 + 1848). Але таких пенсій очікувати не варто, попереджають журналісти.

Річ у тому, що коштів на таке підвищення немає. Тому в проєкті закону прописали: «у період по 28 лютого 2030 року застосовується коригуючий коефіцієнт фінансової стійкості, який застосовується при визначенні вартості одного бала з дати набуття чинності цим законом та щороку з 1 березня». Тобто поки що пенсії будуть нижчими, і щороку уряд має рахувати, на яку пенсію вистачить коштів і, виходячи з цього, встановлювати коефіцієнт.

РЕКЛАМА

Раніше «ФАКТИ» розповідали, як через збільшення оборонних видатків держбюджету на 2025 постраждають соціальні статті.

265

Читайте нас у Facebook