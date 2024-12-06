Бажання бути дуже худою ні до чого: стало відомо, чому Вікторія Бекхем 25 років їсть тільки рибу на пару та овочі

Відома актриса та співачка Аріана Гранде була змушена скинути зайву вагу задля того, щоб виконати головну роль у фільмі «Зла» (в українському прокаті він називається «Зачарована»).

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Невже Вікторія Бекхем теж збирається до Голлівуду? В чому причина того, що вона вже 25 років харчується однією і тією стравою — рибою на грилі та овочами на пару? При цьому не має ніяких «зривів» чи «читмілів» (відхилень від дієти) на кшталт чіпсів з колою.

Лише раз на рік експерчинка тішить себе кавуновим тортом (втім, ніхто не може втямити, що це за їжа, і як її потрібно їсти).

Відповідь на це питання дізналось британське видання The Telegraph.

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Як виявилося, для такої суворої дієти є досить об'єктивна причина. Ще з часів Spice Girls Вікторія бореться з акне (хронічним захворюванням шкіри), а відмова від шкідливих та алергенних продуктів сильно їй у цьому допомагає.

«Саме через свою шкіру я стала дуже обережно ставитися до того, що їм», — розповіла жінка виданню.

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Як з'ясувалося, Вікторія перестала їсти червоне м'ясо ще в дитинстві, коли їй було всього вісім років. Нині ж вона уникає ще й певних сортів пшениці та борошна. А ось у келиху-другому вина зірка собі зазвичай не відмовляє.

Тим більше хвилюватися за гарний колір обличчя наступного дня не потрібно: за це у неї відповідає спеціальний світлодіодний пристрій Dermalux, який вона використовує протягом 30 хвилин щоранку.

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Вікторія також зізналася, що ніколи не готує, хоча за минулих часів намагалася освоїти це мистецтво. Втім, зараз і вона сама, і члени її сім'ї ставляться до цього з гумором.

«Харпер каже, що я можу спалити навіть воду. Тож, напевно, для всіх буде краще, якщо я не готуватиму», — поділилася дизайнерка. Зате у неї ніяких прищів і довгих годин біля плити. Можливо, Вікторія вигадала свою хворобу або зрозуміла, в чому справжній сенс життя?

А починала худнути Вікторія Бекхем на унікальній полуничній дієті.

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