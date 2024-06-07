На ній худнула Вікторія Бекхем: чим унікальна полунична дієта і скільки ягід потрібно вживати

Найекстремальніша версія полуничної дієти виникла у 2004 році завдяки колишній Spice Girl Вікторії Бекхем, яка нещодавно поділилася секретами здорового харчування. Вікторія почала її під час подорожі з чоловіком по Європі, і дієта складалася лише з однієї страви на день — полуниці. У 2014 році Кім Кардашьян почала дотримуватися дієти, яка включає полуницю під час кожного прийому їжі кілька днів на тиждень, а також полуничні смузі в якості перекусів. Ця версія дієти забезпечує приблизно 1200 калорій на день і включає полуницю в кожен прийом їжі та перекус, пише BetterMe.

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В основі дієти лежить переконання, що полуниця допомагає схуднути і є кращим продуктом харчування, ніж більшість інших фруктів і овочів. Хоча в цьому може бути частка правди, деякі твердження про полуничну дієту перебільшені або зовсім неправдиві. Наприклад, немає надійних наукових доказів, які б підтверджували твердження, що полуниця спалює жир швидше, ніж інші продукти. Однак є дані, які свідчать про те, що вживання більшої кількості фруктів і овочів загалом допоможе вам досягти поставлених цілей щодо схуднення.

Плани полуничної дієти можуть бути різними, але зазвичай вони передбачають відмову від великої кількості шкідливої їжі, яку ви їсте щодня, і заміну її полуницею. Найпопулярніше меню складається з чотирьох-шести порцій замороженої полуниці на день. Одна порція еквівалентна двом чашкам свіжих ягід. Серед інших продуктів, які можна їсти під час полуничної дієти , — натуральний йогурт, сир (зазвичай твердий), цільнозернові макарони, рисові коржі та лимонад без цукру.

Якщо все, про що ви думаєте, — це їсти більше фруктів і відмовитися від нездорової їжі, то так — полунична дієта, швидше за все, допоможе вам схуднути.

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Одна чашка полуниці містить 3,0 г харчових волокон з 25−38 г, які більшість дорослих людей повинні споживати щодня. Клітковина в полуниці допомагає знизити рівень холестерину і контролювати рівень цукру в крові. Вона також дає відчуття ситості, тому є важливою частиною дієти, яка зменшує кількість калорій і сприяє схудненню.

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Полуниця містить дуже мало калорій. Вам потрібна лише одна чашка, щоб отримати всі перераховані вище переваги, але в ній лише 48 калорій. Ви можете з'їсти 2 чашки, отримавши всього 96 калорій, якщо хочете більше фруктів у своєму раціоні або маєте бажання втамувати голод, не перевищуючи при цьому цільову норму калорій на день!

Нагадаємо, як харчуються іспанці та португальці — атлантична дієта знижує рівень холестерину і розтоплює жир.

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