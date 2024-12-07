У правилах передачі показань лічильників газу відбулися зміни: що важливо знати споживачеві

Аби споживачі комунальних послуг отримували платіжки з коректними нарахуваннями, показники лічильників світла, води та газу передають або наприкінці місяця, за який сплачуватиметься комуналка, або у перші дні наступного місяця.

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Є кілька шляхів подачі показників, у тому числі й через популярні месенджери. А ось сервіс 104ua для передачі даних вже більше не працює, пише «ГазПравда».

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Наразі громадяни, які раніше користувалия цим сервісом, можуть передавати дані за допомогою особистого кабінету Газмережі або місцевого оператора газорозподільчих мереж. Також це можно зробити через сайт або чат-бот GASUA, чи подзвонивши на гарячу лінію «Нафтогазу» або відправивши смс на номер 4647.

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Варто зазначити, що передавати показники потрібно щомісячно, навіть у тому випадку, якщо ви не користувалися газовим обладнанням. Адже газовщики, не отримавши даних, вкажуть у платіжці суму, яку розрахують на основі планового щомісячного об’єму споживання.

Раніше «Київгаз» попереджав про шахраїв, які від його імені пропонують мешканцям столиці встановити у квартирах сигналізаторів газу за завищеними цінами. Компанія заявляє, що її працівники без попередження можуть лише прийти для зняття показань лічильника.

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Фото зі сторінки «Київгаза»

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