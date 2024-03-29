Коли правильно подавати показники лічильника, щоб не платити велику «комуналку»

Вчасне подання показників лічильників є важливим для уникнення неправильних сум у рахунках за комунальні послуги.

Особливо це стосується показників лічильників світла, нагадує Styler.

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Що треба знати про лічильники

Подавати показники лічильників світла треба до 4 числа щомісяця.

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Як це можна зробити:

- через особистий кабінет на сайті ОСР;

- зателефонувавши до кол-центру ОСР;

- чат-боти (Viber, Telegram, Facebook Messenger);

- інший спосіб, який передбачений ОСР.

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Також важливо вчасно подавати показники лічильників газу. Рекомендації для цього: подавати показники лічильників газу треба з 1 по 5 число щомісяця.

Зробити це можна:

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- передавши оператору ГРМ (облгазу);

- на сайті або у чат-боті облгазу;

- зателефонувавши в контакт-центр облгазу.

Пам'ятайте, що окрім спожитого ресурсу, ви також оплачуєте за доставку газу за фіксованим тарифом.

Але дані з лічильника води також потрібно подавати щомісяця, але до 28 числа. Це можна зробити через:

- особистий кабінет на сайті.

- сайт.

- Viber-бот.

- телефон контакт-центру «Київводоканалу»: (044) 202−0202.

- Telegram-бот.

- у Центрах комунального сервісу (ЦКС) та Центрах обслуговування споживачів «Київводоканалу» (ЦГЗ).

- записати показники у відповідній графі платіжного сповіщення під час оплати у банківських установах.

Раніше «ФАКТИ» писали, як можна заощадити на оплаті тарифу за світло і замість 2,64 гривні платити лише 1,32 за кіловат.

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