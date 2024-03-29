Коли правильно подавати показники лічильника, щоб не платити велику «комуналку»
Вчасне подання показників лічильників є важливим для уникнення неправильних сум у рахунках за комунальні послуги.
Особливо це стосується показників лічильників світла, нагадує Styler.
Що треба знати про лічильники
Подавати показники лічильників світла треба до 4 числа щомісяця.
Як це можна зробити:
- через особистий кабінет на сайті ОСР;
- зателефонувавши до кол-центру ОСР;
- чат-боти (Viber, Telegram, Facebook Messenger);
- інший спосіб, який передбачений ОСР.
Також важливо вчасно подавати показники лічильників газу. Рекомендації для цього: подавати показники лічильників газу треба з 1 по 5 число щомісяця.
Зробити це можна:
- передавши оператору ГРМ (облгазу);
- на сайті або у чат-боті облгазу;
- зателефонувавши в контакт-центр облгазу.
Пам'ятайте, що окрім спожитого ресурсу, ви також оплачуєте за доставку газу за фіксованим тарифом.
Але дані з лічильника води також потрібно подавати щомісяця, але до 28 числа. Це можна зробити через:
- особистий кабінет на сайті.
- сайт.
- Viber-бот.
- телефон контакт-центру «Київводоканалу»: (044) 202−0202.
- Telegram-бот.
- у Центрах комунального сервісу (ЦКС) та Центрах обслуговування споживачів «Київводоканалу» (ЦГЗ).
- записати показники у відповідній графі платіжного сповіщення під час оплати у банківських установах.
Раніше «ФАКТИ» писали, як можна заощадити на оплаті тарифу за світло і замість 2,64 гривні платити лише 1,32 за кіловат.142
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