Хочуть відбудувати російську імперію: Сікорський про плани рф

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, який раніше назвав умови закінчення війни в Україні, під час зустрічі міністрів країн Організації з безпеки та співробітництва у Європі, що відбулася на Мальті, заявив, що поки рф не закінчить жорстокої агресії проти нашої країни, її членство в ОБСЄ має бути призупинене.

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«Я переказав російській делегації, що ми не піддаємося на цей каскад брехні, яку знову почули від її представників. Вони пробують відбудувати російську імперію. На це нема згоди. Як і в минулому, буде наш спротив. росія нищить Україну, але також нищить майбутнє своєї країни, не поважає кордонів і прав людини, що є основними принципами ОБСЄ», — сказав він.

Раніше глава МЗС Польщі Радослав Сікорський заявив, що бойкотуватиме міністра закордонних справ рф сергія лаврова, який теж прибув на Мальту. Це була перша поїздка очільника російського МЗС до країни Євросоюзу від лютого 2022 року.

Нагадаємо, днями лавров дав інтерв'ю, де повторив відомі імперські наративи та умови кремля щодо припинення війни в Україні.

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