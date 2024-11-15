У Польщі назвали умови закінчення війни в Україні

Глава Міністерства закордонних справ Польщі Радослав Сікорський вважає, що зараз в Україні твориться історія, а ЄC повинен підтримувати принципи міжнародного права, пише польське видання PAP. Він зазначив, що на майбутньому засіданні Ради міністрів закордонних справ відбудеться дуже серйозна дискусія.

ВІДЕО ДНЯ

«Те, що ми зробимо або не зробимо на цій Раді закордонних справ, може визначити майбутню довіру до Європейського Союзу і майбутнє ЄС як стратегічного гравця», — сказав глава польської дипломатії.

На його думку, Європа несе відповідальність за своїх громадян, сусідів і майбутні покоління.

«І вона зобов'язана докласти всіх зусиль, щоб досягти справедливої угоди, підтримати принципи міжнародного права, відновити це табу, що в Європі не можна змінювати кордони силою, — сказав Сікорський. - Якщо ці принципи перестануть застосовуватися в результаті наших дій або бездіяльності, на нас чекає темне майбутнє».

РЕКЛАМА

За словами Сікорського, війна не закінчиться, якщо Україна припинить воювати. Війна закінчиться, коли путін припинить нападати.

«Світові лідери, — додав він, — повинні переконати російського президента, що він не зможе виграти війну, яку він веде, не зазнавши витрат, які є неприйнятними для нього. Тому питання в тому, чи дамо ми Україні те, що їй потрібно, щоб продовжувати захищатися у 2025 році. Ми будемо обговорювати це на Раді міністрів закордонних справ і серед країн ЄС».

РЕКЛАМА

Раніше державний секретар США Ентоні Блінкен запевнив, що адміністрація Джо Байдена посилить свою допомогу Україні.

Читайте також, що сказала майбутній верховний представник ЄС Кая Каллас про підтримку України.

РЕКЛАМА

152

Читайте нас у Facebook