«росія не має наміру знищувати український народ»: які умови припинення війни в Україні озвучив головний дипломат путіна

Міністр закордонних справ росії сергій лавров дав інтерв'ю одіозному американському журналісту Такеру Карлсону, який майже рік тому записав пропагандистську лекцію путіна. Розмова Карлсона з дипломатом путіна була коротшою, але за змістом майже не відрізнялась: лавров повторив відомі імперські наративи та умови кремля щодо припинення війни в Україні.

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За словами лаврова, для миру в Україні не повинно бути жодного НАТО, військових баз і навчань за участю іноземних військ, а чотири окуповані регіони мають війти до складу рф. Також лавров говорив про скасування законів, які обмежують використання російської мови, культури, російськомовних ЗМІ та РПЦ. При цьому головний дипломат путіна додав, що рф готова виступити країною-гарантом безпеки України і цинічно заявив: «росія не має наміру знищувати український народ, вони — брати та сестри для росіян.»

російський міністр закликав визнати «реалії на землі». За його словами, росія не прагне ескалації, але сподівається, що Захід сприйме всерйоз випробування «Орєшніка». А далі вдався до чергових погроз, додавши, що якщо цього не станеться, то москва готова надіслати додаткові сигнали.

«Запуск „Орєшніка“ — демонстрація того, що рф не допустить стратегічної перемоги України, навіть якщо їй передають ракети далекого користування», — вважає лавров.

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Після цього міністр путіна запевнив, що москва готова співпрацювати з Вашингтоном «заради Всесвіту». Він повторив традиційні російські наративи про протистояння між росією та США і війну в Україні. І підкреслив, що путін не бачить причин, через які москва і Вашингтон не можуть співпрацювати.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що на Заході назвали козир у перемовинах з росією про припинення війни в Україні

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