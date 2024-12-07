На фронт пішов добровольцем: на передовій поліг 31-річний воїн з Київщини

Васильківська громада Київщини віддала останню шану герою російсько-української війни Олексію Грицаю. Він загинув 16 листопада 2024 року, під час виконання бойового завдання на Донеччині, яку ворог штурмує особливо запекло. Через місяць захиснику мало виповнитися 32 роки… Ця смерть стала ударом для рідних, друзів і всіх, хто його знав, повідомляє міська рада.

ВІДЕО ДНЯ

«Молодий, сміливий, натхненний вірою в перемогу, веселий, щирий та добрий — таким був Олексій. З початком повномасштабного вторгнення він захищав своє місто у складі добровольчого формування територіальної оборони „Щит Василькова“, а вже 12 серпня 2022 року приєднався до лав ЗСУ», — йдеться у повідомленні.

Весь час відважний воїн боронив країну на Донецькому напрямку, неодноразово був поранений, лікувався, проходив реабілітації і знову повертався на фронт. 27 лютого 2024 захисник був нагороджений «Золотим Хрестом».

«Дуже поважав і любив своїх батьків та рідного брата, але найбільше обожнював свою донечку Аделіну. Щирі співчуття батькам, дитині, брату воїна…» — написали земляки героя.

РЕКЛАМА

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що на Луганщині загинув 18-річний воїн-доброволець з Черкащини.

РЕКЛАМА

128

Читайте нас у Facebook