Як вивести з одягу сліди від кулькової ручки: плюс два простих способи в «скарбничку» домогосподарки

Кмітливі домогосподарки, які раніше розповіли, як швидко вивести пляму від зеленки, поділилися способом виведення плям від кулькової чи гелевої ручки, пише ElegantWoman.

ВІДЕО ДНЯ

Так, існує два способи, що допоможуть впоратися із проблемою.

Перший спосіб підходить для свіжих плям. Їх легко відмиє міцелярна вода. Не тільки косметику може зняти, а й плями з тканини.

Другим способом можна позбутися застарілих плям. Їх легко вивести зубною пастою. Але вона обов’язково має бути без барвників, щоб не змінити колір одягу. Натріть, залиште на п’ятнадцять хвилин, а потім змийте. Потім після будь-якого способу одяг треба випрати звичним засобом і висушити. Перед прасуванням треба переконатися, що плями вже нема, щоб не «запрасувати» її.

РЕКЛАМА

Як писали «ФАКТИ», раніше автор безлічі корисних порад Олена Матвєєва поділилася незвичайним трюком, який має сподобатися господиням. Блогер запропонувала видалити чорнильні плями від кулькової ручки за допомогою сірників.

Також для видалення застарілих плям на одязі, які «не беруть» інші засоби для чищення, можна застосувати зубну пасту.

РЕКЛАМА

Фото: mrblesk.ru

РЕКЛАМА

78

Читайте нас у Facebook