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Клуб споживачів

Як швидко вивести пляму від зеленки: три простих способи

18:26 9 травня 2024
Виведення плям від зеленки

Якщо так трапилося, що на вашому одязі з’явилася пляма від зеленки, не поспішайте викидати одежину. З такими плямами можна впоратися за допомогою підручних засобів, які є вдома завжди, пише Daily.News.Kyiv.

Якщо пляма на білій бавовняній тканині, то можна відіпрати пляму за допомогою відбілювача. Залийте місце, де є зеленка цим засобом, потримайте 5 хвилин. Після цього можна прати в пральній машині з іншими речами.

Можна взяти перекис водню, намочити ним ватяний диск й потерти пляму. Або налийте перекис на пляму прямо з флакона.
Також вам допоможе звичайна харчова сода та оцет. Намочіть тканину, насипте на пляму соду й залийте оцтом. Реакція цих двох інгредієнтів допоможе прибрати пляму за декілька хвилин.

Раніше «ФАКТИ» писали, як вивести плями від шоколаду, від трави та плями від відбілювача.

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