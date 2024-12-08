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Королівські турботи: Кейт Міддлтон побувала «святковим подарунком», а Вільям встиг зустрітися у Парижі з Трампом

11:53 8 грудня 2024
Кейт Міддлтон на Різдвяному концерті, фото katemiddletonstyle.org

Після одужання принцеса Уельська Кейт Міддлтон активно взялася до виконання своїх королівських обовязків, і вже вдруге в грудні приймала участь в публічному заході. Так, після зустрічі з еміром Катару та його дружною, принцеса разом із сім'єю відвідала різдвяний концерт у Вестмінстерському абатстві.

Оскільки для заходу 42-річна Кейт обрала червоне пальто свого улюбленого бренду Alexander McQueen з великим бантом на шиї, то деякі ЗМІ навіть порівняли її образ із «загорнутим у святкову упаковку подарунком».

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На концерті сім'я була у повному складі: принц Вільям та їхні з Кейт діти — принц Джордж, принцеса Шарлотта та принц Луї. Шарлотта була у бордовому пальті, схожому на мамине, Вільям, Джордж та Луї — у краватках різних відтінків червоного.

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Концерт у Вестмінстерському абатстві на початку грудня під назвою «Разом на Різдво» — щорічна традиція.

Як виявилося, після концерту принц Вільям ще встиг злітати до Парижу, де відбувалася церемонія відкриття відреставрованого собору Нотр-Дам де Парі.

Там він не тільки відвідав церемонію, але й зустрівся з обраним президентом Дональдом Трампом, написали ЗМІ.

«Вони привітали один одного на церемонії в Нотр-Дамі, коли Трамп поплескав Вільяма по плечу, перш ніж потиснути один одному руки <…> Трамп похвалив принца Уельського за фантастичну роботу», — йдеться у публікації.

Після урочистої церемонії вони вирушили на 40-хвилинну зустріч до резиденції британського посла.

Нагадаємо, раніше принц Гаррі розповів про сімейні традиції Віндзорів, які він намагається дотримуватись навіть в США.

Фото: instagram.com/p/DDPwAzqteCa/, katemiddletonstyle.org, hellomagazine.com, independent.co.uk

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