Кейт Міддлтон вибрала одяг кольорів прапору Катару: як пройшов перший після хвороби робочий день принцеси Уельської

Більшість британці зраділи, коли дружина принца Вільяма Кейт Міддлтон заявила про повне одужання після хвороби і готовність виконувати свої офіційні обов'язки. А ЗМІ навіть почали «підбирати» вбрання для першої офіційної зустрічі принцеси.

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Звичайно, при цьому дехто хвилювався, чи впорається Кейт з усіма завданнями, але візит пройшов чудово, пишуть західні видання.

Під час офіційного заходу король Чарльз III, а також принц і принцеса Уельські зустрілися з еміром Катару, який прибув до Великобританії з дводенним візитом.

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Разом з еміром Тамімом бін Хамад Аль Тані була перша з його трьох дружин, шейхиня Джавахер, тому участь принцеси Кейт була обов'язковою згідно з вимогами дипломатичного проколу.

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Для зустрічі 42-річна Кейт вибрала пальто Alexander McQueen і капелюх Sahar Millinery кольору бордо — в тон прапору Катару. Вона також одягла прикраси покійної королеви Єлизавети II — її сережки-краплі з перлів Бахрейну та японський кольє-чокер з перлів, в якому принцесу Уельську також бачили на похороні принца Філіпа у квітні 2021 року.

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Зазначимо, що Кейт Міддлтон більшу частину 2024 року не виходила у світ після того, як у березні оголосила, що лікується від раку. У вересні двір випустив заяву про те, що вона завершила хіміотерапію. Сама принцеса назвала цю подію «великим полегшенням».

Особливу увагу громадськість приділила і Вільяму, який назвав рік, що минає, найважчим у своєму житті й з'являвся на публіці виснаженим з зарослою бородою. Втім, зараз всі труднощі залишились позаду, сподіваються всі британці, а особливо шанувальники королівської родини.

Також британці сподіваються, що у наступному році відбудеться примирення між принцом Вільямом та його братом Гаррі, а також їхніми родинами. Поки що, на жаль, Сассекси не отримали запрошення на святкування Різдва, які готувала Кейт Міддлтон.

Фото: The New York Post

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