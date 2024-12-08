Тельцям — прилив гармонії, Левам — реалізаціям планів, а Козорогам — сюрпризи від близьких: польські астрологи поділились прогнозом на тиждень з 9 по 15 грудня

Добігає кінця тиждень, на який у розкладах мольфара Макса Гордєєва випадала позитивна «четвірка жезлів».

А про те, на які аспекти життя звернути увагу на наступному тижні, розповіли польські астрологи, гороскоп яких публікує видання «Кобєта».

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На думку фахівців, період з 9 по 15 грудня ідеально підходить для завершення старих справ та зміцнення зв'язків. Головна порада тижня — постаратися нічого не втрачати — будь то речі, дружба, повага чи любов. Також варто користуватися талісманами удачі: у цей час удача особливо важлива.

Овен (21 березня — 19 квітня)

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Овнам доведеться боротися з непорозумінням у сімейних стосунках. У середині тижня потрібно буде «поставити всі крапки над «і» у конфлікті, щоб запобігти подальшому напруженню. Атмосфера на роботі стане більш сприятливою, що додасть Овнам енергії для дій. Вихідні гарні для роздумів.

Телець (20.04−20.05)

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Телець відчує прилив гармонії у повсякденному житті. Зустрічі з друзями принесуть багато радості, а інтуїція допоможе прийняти важливі рішення. Зірки вказують на те, що настав сприятливий час для того, щоб упорядкувати свої фінанси. Відпочинок вдома забезпечить відновлення.

Близнюки (21 травня — 20 червня)

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У Близнюків буде динамічний тиждень, сповнений натхнення. Креативність стане в нагоді на роботі й допоможе досягти поставленої мети. У коханні варто зосередитися на чесності — розмова з партнером розвіє всі сумніви. Близнюкам варто не забувати про моменти відпочинку.

Рак (21.06−22.07)

На Рака чекають важкі розмови, які змусять його задуматися про свої пріоритети. Це час, щоб зіткнутися з емоційними блоками. На роботі можуть виникнути труднощі, які вимагають більшої концентрації. У вихідні варто приділити час відпочинку.

Лев (23/07−22/08)

Левам потрібно зосередиться на реалізації своїх професійних планів. Навіть якщо будуть незначні перешкоди, наполегливість їх подолає. В емоційному плані на Лева чекають приємні сюрпризи, які покращать настрій. Це гарний час для роботи над своїм фізичним станом.

Діва (23.08−22.09)

Діва може відчувати себе перевантаженою повсякденними обов'язками, але підтримка близьких допоможе їй відновити рівновагу. У фінансовій сфері можливе несподіване надходження готівки. Варто приділяти час особистому розвитку та навчанню чомусь новому.

Терези (23.09−22.10)

Терези відчують внутрішній спокій, що дозволить приймати правильні рішення. Стосунки з близькими будуть гармонійними, а партнер оцінить турботу. На роботі з'являться можливості проявити себе і отримати визнання. Найближчі дні сприятливі для планування майбутнього.

Скорпіон (23 жовтня-21 листопада)

Скорпіон може бути особливо мотивований до дій. Енергія зірок сприяє реалізації амбітних проєктів. У коханні варто бути обережним — дрібні непорозуміння можуть перерости у більші конфлікти. Настав час зосередитися на чесності та діалозі.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Стрільці відчують прилив енергії та оптимізму. Це чудовий час для реалізації нових професійних ідей. Відносини з друзями набудуть глибини, а розмови принесуть цінні поради. Вихідні сприятливі для пригод — варто запланувати те, що принесе задоволення всім.

Козоріг (22 грудня — 19 січня)

Козоріг проявить сміливість та рішучість, особливо в професійних ситуаціях. Начальство оцінить його участь, яка може принести несподівані вигоди. У сімейних стосунках можливі приємні сюрпризи. Настав час повірити у свої можливості.

Водолій (20/01−18/02)

Водолії будуть шукати баланс між роботою та відпочинком. Це хороший тиждень для медитації або інших технік релаксації. Варто проявити терпіння у стосунках, особливо в розмовах з близькими. Вихідні сприятливі для творчості та нових ідей.

Риби (19 лютого-20 березня)

Риби знайдуть спокій у повсякденній діяльності. Продумані дії на роботі принесуть відчутний результат, а інтуїція підкаже найкращі рішення. У взаєминах варто довіряти своєму партнеру — чесність зміцнить зв'язок. Необхідно приділити час відпочинку.

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