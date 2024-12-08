Жахливі цифри: Зеленський вперше назвав кількість героїв, які загинули за Україну у війні

Президент Зеленський відреагував на заяву Дональда Трампа про 400 тисяч втрат української армії у війні з росією.

Він зазначив, що Україна втратила 43 тисячі воїнів, 370 тисяч поранено. Це з урахуванням того, що приблизно 50% українських поранених військових повертаються на фронт.

ВІДЕО ДНЯ

«Наші люди ціною своїх життів захищають свій дім, і кожне життя наших воїнів і наших цивільних цінне для нас. Від початку повномасштабної війни Україна втратила 43 тисячі воїнів, які загинули на полі бою. 370 тисяч випадків надання допомоги пораненим, і це з урахуванням, що в нашій армії приблизно 50 відсотків поранених повертаються у стрій, і фіксуються всі поранення, зокрема легкі й повторні», — написав президент.

Також Зеленський заявив, що втрати рф перевищують 750 тисяч — 198 тисяч загиблих та понад 550 тисяч поранених.

РЕКЛАМА

«Із вересня цього року росія втрачає на полі бою людей у співвідношенні 5 і навіть 6 проти 1 у нас. Так вони хочуть захопити більше землі, перш ніж тиск світу на них може посилитись до нестерпного», — уточнив Зеленський.

Щодо закликів Трампа про негайного припинення вогню, то Зеленский наголосив, що Україні «потрібен справедливий і сильний мир, який росіяни не зруйнують за кілька років, як вони це вже робили».

РЕКЛАМА

«…, коли ми говоримо про дієвий мир з росією, ми повинні говорити передусім про дієві гарантії миру. Українці більше за всіх хочуть миру. Росія принесла війну на нашу землю. І саме росія більше за всіх хоче зірвати можливість миру», — пише президент.

Він додав, що цю війну не можна «закінчити просто папірцем і кількома підписами».

РЕКЛАМА

«А припинений вогонь без гарантій може бути розпалений знову в будь-який момент, як путін це вже робив. Щоб гарантувати, що втрат українців і українок більше не буде, треба гарантувати надійність миру й не заплющувати очі на окупацію», — резюмував Зеленський.

Як повідомляли «ФАКТИ», у суботу, 7 грудня, у Парижі президент України Володимир Зеленський провів тристоронню зустріч з президентом Франції Емманюелем Макроном та обраним президентом США Дональдом Трампом. За словами президента, під час зустрічі говорили про те, як підтримати українців, про політичну ситуацію у світі та встановлення справедливого миру.

496

Читайте нас у Facebook