Новообраний президент Дональд Трамп, який у Парижі зустрівся із Зеленським, пообіцяв провести негайні та радикальні зміни після вступу на посаду 20 січня, такі як помилування засуджених за напад на Капітолій. В інтерв'ю Крістен Велкер, ведучій програми «Зустріч з пресою» на телеканалі NBC News, Трамп не оминув питання щодо України.

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Він сказав, що активно намагається закінчити війну, «якщо це можливо», додавши, що Україна може, «можливо», очікувати, що вона не отримає стільки військової допомоги від США, коли він повернеться до влади.

Він не буде підтримувати членство США в НАТО, який був оплотом проти росії з часів Другої світової війни.

«Якщо вони будуть платити за своїми рахунками, безумовно», він збереже роль Америки в Альянсі, сказав він.

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Раніше повідомлялося, що Зеленський вперше назвав кількість героїв, які загинули за Україну у війні.

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