У США відбудуться найважливіші для Європи президентські вибори. Перемога Дональда Трампа, який нещодавно пояснив, чому не приїде в Україну на запрошення Зеленського, може означати вихід Сполучених Штатів з Північноатлантичного альянсу. Серед чиновників і дипломатів зростають серйозні побоювання щодо ослаблення глобальної архітектури безпеки. Також дедалі частіше лунають голоси про те, що Європі необхідно підготувати систему стримування росії, яка не передбачатиме допомоги від союзників по той бік Атлантики. Зі зростанням підтримки Дональда Трампа у США в Європі посилюються побоювання, що його президентство може означати вихід Сполучених Штатів з НАТО, повідомляє New York Times.

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Трамп неодноразово підкреслював, що розглядає Північноатлантичний альянс як нерівноправну угоду, яка призводить до виснаження ресурсів США. Протягом чверті століття колишній президент США звинувачував європейських лідерів у тому, що вони використовують США для створення бар'єра проти загрози з боку росії — бар'єру, в підтримку якого європейські країни не вкладають достатньо ресурсів.

На сайті передвиборчої кампанії Трампа з'явилася фраза, яка може охолодити стратегічних партнерів Вашингтона: «Ми повинні завершити процес, розпочатий за моєї адміністрації, який полягає у фундаментальній переоцінці мети й місії НАТО».

Марно шукати точне пояснення слів, розміщених на сайті Дональда Трампа. Ця розпливчастість породжує невпевненість і тривогу в Європі, а також серед американських опонентів, які виступають проти політики ізоляціонізму США.

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NYT пише про «паломництва» європейських послів до соратників президента — все для того, щоб з’ясувати його справжні наміри. Американська газета пише про фінського посла, який зв'язався безпосередньо з Дональдом Трампом і намагався переконати його в тому, що участь США в НАТО має особливу цінність для Гельсінкі як нового члена Альянсу.

У розмовах анонімні європейські чиновники й дипломати протягом останніх кількох місяців давали зрозуміти, що побоюються «помсти» Трампа. У Європі зростає тривога — повернення колишнього президента до влади може означати не лише відмову від України, але й знищення Альянсу та відхід США з континенту.

«У Європі існує великий страх, що друге президентство Трампа призведе до фактичного виходу США з НАТО, — заявив Джеймс Ставрідіс, чотиризірковий адмірал ВМС у відставці, який був верховним головнокомандувачем НАТО з 2009-го по 2013 рік, як цитує NYT. — Це було б величезною стратегічною та історичною поразкою для нашої нації».

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Раніше генсек Альянсу Єнс Столтенберг сказав, за яких умов Україна стане членом НАТО.

Фото — Pixabay

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