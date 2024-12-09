Не вщухли ще розмови про те, що під час війни тесть генерального директора лікарні імені Мечникова Сергія Риженка придбав собі елітний позашляховик TOYOTA LAND CRUISER 2021 року випуску, як з'ясувалося, що родичі Риженка оселилися в елітному передмісті Дніпра. Про це повідомляє «Дніпро Оперативний», посилаючись на «Днепр.Главное».

ВІДЕО ДНЯ

Гендиректор обласної лікарні вирішив поселити родичів своєї новоспеченої дружини Інги Родникової поближче до своїх батьків — в Орлівщину, пише видання. Це селище вважається елітним, як Конча-Заспа у Києві.

Згідно останніх даних з декларації Риженка, в 2009 році його матір стала власницею будинку на Орлівщині, загальна площа якого становить 231,6 метра.

Згодом неподалік неї, у центрі Орлівщини, оселився і тесть Риженка, Валерій Родніков, на ділянці 0,5 га. До слова, ці землі зазвичай мають видаватися лікарям, вчителям та іншим корисним людям.

РЕКЛАМА

Джерело: Єдиний державний реєстр декларацій

Водночас, як з'ясував «Днепр.Главное», Родніков до навчання дітей чи лікування хворих ніякого відношення не має. Найімовірніше, що тесть гендиректора лікарні ім. Мечникова займався бізнесом — роздрібною торгівлею.

РЕКЛАМА

«Цікаво, що 17 соток землі на Орлівщині продають за 13 тисяч доларів. Тож скільки може коштувати земля родини Риженко-Роднікових?» — йдеться в тексті матеріалу.

РЕКЛАМА

269

Читайте нас у Facebook