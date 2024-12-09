World Executive Partners: наглядову раду ДОТ підбирала компанія з американською «вивіскою», але російським корінням

Наглядову раду Державного оператора тилу (ДОТ) обирали рекрутери ТОВ «World Executive Partners», що має російський бекграунд. Про це повідомляє видання «ФАКТИ».

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У Міноборони повідомили, що World Executive Partners (WEP) є частиною американської рекрутингової компанії Heidrick & Struggles, яка входить до топ-5 світових лідерів у сфері пошуку управлінців. Але, як встановили «ФАКТИ», це не зовсім так. Heidrick & Struggles дійсно анонсувала намір придбати українську компанію ще до повномасштабної війни. Втім, замість купівлі в лютому 2023 року сторони уклали ліцензійну угоду — фактично WEP платить авторитетній Heidrick & Struggles за використання бренду, що, втім, не робить її «американською» компанією.

Юрособа World Executive Partners (ТОВ «Ворлд Екзекьютів Партнерз», ЄДРПОУ 36 282 593) була зареєстрована у 2008 році. Щоправда, тоді вона називалась «Мейн.Серч енд девелопмент». З липня 2011 року була перейменована в «Росексперт» (RosExpert), потім змінила назву на «World Executive Partners», а нині хизується американською вивіскою «Heidrick & Struggles».

«Чи не надто часто ці рекрутери міняють вивіску? Адже зазвичай бізнеси з історією та хорошою репутацією дорожать своїм ім'ям і не воліють змінювати його, бодай з комерційних міркувань. Тож такий частий і кардинальний „ребрендинг“ може свідчити про спробу замісти сліди, адже ведуть вони до москви», — йдеться в матеріалі.

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Назва «Росексперт» (RosExpert), яку українська фірма мала з 2011 року, ідентична назві російської рекрутингової компанії, що працює з 1996 року і мала три офіси: у москві, Києві та Алмати. Фактично нинішня WEP — «українська дочка» російської «Росексперт», яку після Революції гідності та початку збройної агресії рф у 2014 році перейменували з токсичного RosExpert на нейтральне World Executive Partners.

З росіянами компанію також пов'язують колишні кіпрські засновники та нинішня українська власниця Тетяна Фурцева, на яку росіяни переписали компанію якраз перед повномасштабним вторгненням. На сайті російської RosExpert у 2012 році Фурцеву називали партнером і директором RosExpert в Україні. Після поширення цієї інформації виданням ZN.ua у 2014 році росіяни видалили з сайту усі згадки про Фурцеву та зв'язки з українською «дочкою».

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«Виходить, що членів наглядової ради ДОТ обирала ТОВка, яка має історичні і фактичні зв'язки з росіянами. А Тетяна Фурцева, що є номінальною власницею World Executive Partner, співпрацювала з росіянами навіть попри анексію українських територій і початок війни на сході. Здавалося б, цього достатньо, аби ні на крок не підпускати таких фахівців до ключових державних структур України. Тим більше в оборонній сфері. Тим більше під час повномасштабної війни проти росії. Вочевидь, в Міноборони і ДОТ із цим не згодні», — йдеться в публікації.

Раніше повідомлялося, що держпідприємство «Агенція оборонних закупівель» (АОЗ), яка відповідає за забезпечення української армії, вкотре опинилося в епіцентрі скандалу.

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