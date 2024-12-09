Кандидатів у наглядову раду ДОТ підбирали рекрутери з World Executive Partners, що має російський бекграунд

Місяць тому уряд погодив кандидатури членів наглядових рад Агенції оборонних закупівель (АОЗ) та Державного оператора тилу (ДОТ). Це хороша новина, адже формування таких органів є проявом дотримання державою міжнародних стандартів в сфері оборонних закупівель, має гарантувати незалежний контроль і мінімізувати ризики корупції. Погана новина полягає в тому, що обирати кандидатів у наглядові ради принаймні однієї ключової для національної оборони структури чомусь довірили компанії з… багаторічним російським бекграундом, який та усіляко намагається приховати. Так, у це складно повірити, але з фактами не посперечаєшся.

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World Executive Partners

Ще в березні 2024 року ДОТ та громадська організація «Фонд експертної підтримки врядування та економічного розвитку» (EDGE) підписали Меморандум про співпрацю для пошуку та відбору кандидатів до наглядової ради. Переможцем відбору комерційних пропозицій стала компанія ТОВ «World Executive Partners». У Міноборони повідомили, що ця ТОВка є частиною міжнародної рекрутингової компанії Heidrick & Struggles, яка входить до топ-5 світових лідерів у сфері пошуку управлінців.

«Компанія надає послуги з пошуку та підбору топменеджерів, формування управлінських команд, а також з оцінки та розвитку управлінців для українських та міжнародних компаній», — пише сайт Міноборони. Тож обрання членів наглядової ради ДОТ Україна довірила ТОВ «Ворлд Екзекьютів Партнерз» («World Executive Partners» або WE Partners).

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До чого тут росія?

Юридична особа ТОВ «Ворлд Екзекьютів Партнерз» (ЄДРПОУ 36 282 593) була зареєстрована 16 грудня 2008 року. Десять років тому авторитетне видання ZN.ua присвятило цій компанії матеріал. Адже саме цій ТОВці тоді новообраний президент України Петро Порошенко довірив підбирати технократів у Уряд України. Опустимо успішність його реформаторських потуг — зараз нас цікавить інша історія. Як тоді встановили розслідувачі ZN.ua, назву «World Executive Partners» ТОВка носить з червня 2014 року. З моменту заснування у 2008 році вона називалась «Мейн.Серч енд девелопмент», а з липня 2011 року була перейменована в «Росексперт» (RosExpert), потім вона стала «World Executive Partners», а тепер називається «Heidrick & Struggles» і хизується американською «пропискою». Чи не надто часто ці рекрутери міняють вивіску? Адже зазвичай бізнеси з історією і хорошою репутацією дорожать своїм імʼям і не воліють змінювати його, бодай з комерційних міркувань. Тож такий частий і кардинальний «ребрендинг» може свідчити про спробу замісти сліди, адже ведуть вони до Москви.

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Назва «Росексперт» (RosExpert), яку українська фірма носила з 2011 року, ідентична назві російської рекрутингової компанії, що працює з 1996 року і мала три офіси: у москві, Києві та Алмати. Після Революції гідності, окупації Криму та початку війни на Донбасі, мати назву із префіксом «рос» київському офісу стало геть незручно, тож українську «дочку» перейменували з токсичного RosExpert на нейтральне World Executive Partners. Новина про те перейменування і досі в топі пошукової видачі.

Україно-російсько-американська бізнесвумен

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За даними системи «Опендатабот», основним акціонером ТОВ «Ворлд Екзекьютів Партнерз» аж до 4 жовтня 2021 року була компанія «Сієва Консалтинг Лімітед», яка зареєстрована в Лімасолі. Тобто, кіпрські засновники були в цьому бізнесі ще тоді, коли він не цурався свого російського походження і статусу «української дочки» компанії «Росексперт». Втім за чотири місяці до повномасштабного вторгнення рф в Україну кіпріоти тишком-нишком переписали свою частку на Тетяну Фурцеву. Судячи з того, що жодних публічних повідомлень про купівлю нею компанії не було, бізнес Фурцевій або «подарували», або зробили її номінальним власником. Так у ТОВ «Ворлд Екзекьютів Партнерз» залишилось два нинішніх засновника: Фурцева із 71,43% та Максим Зайченко із 28,57%.

Тетяна Фурцева, скриншот з відео

У матеріалі ZN.ua, про який ми згадували вище, цитували інформацію з сайта російської компанії RosExpert. Він повідомляв, що у 2012 році Тетяна Фурцева долучилась до команди RosExpert в якості партнера і директора RosExpert в Україні. У 2014 році вона очолилила World Executive Partner — «новий бренд, консалтинговий альянс, створений за ініціативи RosExpert для розвитку свого бізнесу за кордоном».

Фото: ZN.ua

Цікаво й те, що після виходу тієї публікації ZN.ua, сайт російської RosExpert терміново підчистили — з нього зникли усі згадки про Тетяну Фурцеву та усі звʼязки із українською «дочкою» перейменованою у World Executive Partner. Видання дало відповідь на питання, навіщо цю інформацію у терміновому порядку видалили: «Тетяна Фурцева — це звʼязок між українською та російською рекрутинговими компаніями. Завдяки їй цей звʼязок стає очевидним… попри зміну назви юрособи в Києві і відсутність у ній напряму російських засновників».

Справді американські рекрутери?

Отже, виходить, що членів наглядової ради ДОТ обирала ТОВка, яка має історичні і фактичні звʼязки із росіянами. ТОВка, якою володіли росіяни до кінця 2021 року. ТОВка, якою зараз володіє Тетяна Фурцева від імені та на користь росіян. Здавалося б, цього достатньо, аби ні на крок не підпускати таких фахівців до ключових державних структур України. Тим більше в оборонній сфері. Тим більше під час повномасштабної війни проти росії. Вочевидь, в Міноборони і ДОТ із цим не згодні.

В грудні 2021 року чикагська компанія Heidrick & Struggles анонсувала намір придбати російську RosExpert разом з українською та казахстанською фірмами World Executive Partner. Погодьтесь, дивний збіг — по суті, одночасне поглинання трьох компаній в різних країнах, які раніше були одним цілим, але нині одна від одної відхрещуються і позиціонують себе як ніяким чином між собою не повʼязані. Угоду поставили на паузу через початок повномасштабної війни і уклали лише в лютому 2023 року. Але тут є важливий нюанс. Це не була угода про купівлю американцями української компанії, про яку так багато писали ЗМІ. Сторони уклали ліцензійну угоду. Тобто, фактично компанія із російським корінням платить авторитетній американській за використання бренду, а акціонери і керівники залишилися колишні. Хто насправді володіє компанією легко перевірити на www.youcontrol.com.ua або www.opendatabot.ua

Що стосується Тетяни Фурцевої, нині у Linkedin вона називає себе керуючим партнером міжнародної компанії Heidrick & Struggles. Звучить дуже солідно. Але по факту вона залишилась власницею київської ТОВ «Ворлд Екзекьютів Партнерз», яка вкотре змінила вивіску — тепер на американську. От тільки російське коріння її бізнесу від того нікуди не поділось.

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