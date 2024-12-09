У Києві зловили зграю злодіїв, які представлялися «газівниками» та обкрадали пенсіонерів (фото, відео)

В Києві затримали злочинців, які заходили до осель пенсіонерів та під приводом перевірки газових лічильників викрадали з квартир потерпілих всі їх заощадження. Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції у місті Києві.

ВІДЕО ДНЯ

«Затримали членів злочинної групи співробітники Солом’янського управління поліції спільно з оперативниками столичного Главку поліції. Зловмисники — троє жінок, віком від 26 до 29 років, та їх спільник — 50-річний чоловік. Фігуранти приїхали до столиці з Сумської області та займалися крадіжками з осель літніх людей», — йдеться у повідомленні.

«Вони заздалегідь обирали жертву серед одиноких пенсіонерів. Переконувались, що людина в помешканні знаходиться сама, заходили до оселі, представляючись працівницями газової служби. Двоє фігурантів відвертали увагу господаря, а їхня спільниця, в цей час, швидко обшукувала кімнати та викрадала заощадження потерпілих. Після чого вони швидко поверталися до своєї автівки, де їх чекав спільник-водій, який контролював обстановку ззовні будинку», — розповів начальник Солом’янського управління поліції Ігор Леус.

РЕКЛАМА

Правоохоронці повідомили, що затримали зловмисників відразу після вчинення ними останнього злочину, під час якого вони викрали 37 тисяч гривень у 83-річної пенсіонерки. До цього ділки винесли з квартир 75-ти та 85-річних пенсіонерів 34 500 гривень.

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

Як писали «ФАКТИ», раніше «Київгаз» попереджав споживачів про аферистів, які діють від його імені.

214

Читайте нас у Facebook