Вимагали 3 тисячі доларів у родини пораненого військового: під Житомиром затримали небезпечних шантажистів

Поки поліція та СБУ затримували «підривників» родини черкаських волонтерів, в сусідньому регіоні знайшлися бажаючі привласнити собі кошти важкопораненого воїна ЗСУ, які він отримав за осколкове поранення ноги під час боїв на передовій.

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За повідомленням СБУ, житомирські зловмисники вимагали від воїна та його дружини 3 тисячі доларів США у межах одного «траншу», а загалом збиралися «вибити» майже 1,5 млн грн для наповнення так званої «злодійської каси».

Для більшої «переконливості» фігуранти погрожували потерпілим ножем, а в разі відмови сплатити «данину» обіцяли повернутися і насильно забрати всі гроші та інше приватне майно, а потерпілих вбити.

Співробітники СБУ затримали всіх трьох учасників угруповання, коли вони знову «навідалися» до оселі військового.

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Спецоперація СБУ

За даними слідства, ватажком банди виявився рецидивіст, який уже тричі відбував покарання за викрадення людей, розбій та вимагання. Він залучив до злочину двох спільників, серед них — місцева жителька, причетна до сутенерства. Під час обшуків у затриманих вилучено холодну зброю та мобільні телефони із доказами незаконних дій, а також готівку та побутову техніку, яку вони «вибивали» у потерпілих.

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Наразі затриманим повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України (Вимагання з погрозою насильства над потерпілим, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану), їх взято під варту з перспективою подальшого 12-річного ув'язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що раніше в тому ж Житомирі було затримано п'ятьох диверсантів, які 20 листопада підірвали вибуховий пристрій біля райуправління поліції, травмувавши одного правоохоронця.

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Фото СБУ

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