Готували замах на сім’ю волонтерів: правоохоронці знешкодили небезпечну банду
На Черкащині поліцейські спільно із працівниками СБУ затримали небезпечних злочинців, які погрожували вбивством подружжю волонтерів, вимагаючи вигаданий «борг» за ремонт у їхньому будинку.
Йдеться про керівницю благодійного фонду, що допомагає Силам безпеки та оборони, а також про її чоловіка — демобілізованого воїна ЗСУ, який отримав тяжке поранення на передовій.
Для залякування пари зловмисники підготували чотири саморобні вибухові пристрої, які спорядили порохом, гайками та запальними шнурами, відзначили у поліції.
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Надалі вони планували закинути вибухівку до спальної кімнати подружжя.
На щастя, злочинну групу викрили на етапі підготовки злочину. Її учасниками виявилися 43-річний чоловік та 41-річна жінка.
За повідомленням СБУ, під час обшуків у цих фігурантів було вилучено саморобні вибухові пристрої, компоненти для виготовлення вибухівки та мобільні телефони із доказами злочину.
Наразі двом організаторам групи вже повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України (Умисне вбивство, вчинене за попередньою змовою групою осіб). Також планується підозра їхньому спільнику.
«Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна», — додали у спецслужбі.
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Фото Національної поліції та СБУ57
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