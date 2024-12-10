Готували замах на сім’ю волонтерів: правоохоронці знешкодили небезпечну банду

На Черкащині поліцейські спільно із працівниками СБУ затримали небезпечних злочинців, які погрожували вбивством подружжю волонтерів, вимагаючи вигаданий «борг» за ремонт у їхньому будинку.

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Йдеться про керівницю благодійного фонду, що допомагає Силам безпеки та оборони, а також про її чоловіка — демобілізованого воїна ЗСУ, який отримав тяжке поранення на передовій.

Для залякування пари зловмисники підготували чотири саморобні вибухові пристрої, які спорядили порохом, гайками та запальними шнурами, відзначили у поліції.

Надалі вони планували закинути вибухівку до спальної кімнати подружжя.

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На щастя, злочинну групу викрили на етапі підготовки злочину. Її учасниками виявилися 43-річний чоловік та 41-річна жінка.

Затримання вимагачки

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За повідомленням СБУ, під час обшуків у цих фігурантів було вилучено саморобні вибухові пристрої, компоненти для виготовлення вибухівки та мобільні телефони із доказами злочину.

Компоненти для виготовлення вибухівки

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Наразі двом організаторам групи вже повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України (Умисне вбивство, вчинене за попередньою змовою групою осіб). Також планується підозра їхньому спільнику.

«Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна», — додали у спецслужбі.

Нагадаємо також про затримання банди рекетирів у Дніпрі — її учасники викрадали підприємців й «вибивали» з них гроші.

Фото Національної поліції та СБУ

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