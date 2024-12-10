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Україна

Армія рф має проблеми з набором так званих контрактників

19:43 11 грудня 2024
російські військові

Інформація про втрати російської армії поширюється у рф. Там росіяни бачать «похоронки», цвинтарі та відомості в соцмережах. На це звернув увагу військовий оглядач Денис Попович.

«Вони не сліпі. Тобто якась інформація до них доходить. Люди повертаються з фронту, з так званої „СВО“, з війни. Вони розповідають, — говорить експерт. — Тобто вся ця інформація поширюється. Армія рф має проблеми з набором так званих контрактників, тому вимушено зростають виплати. Росіяни це бачать. Тобто логіка їм же не чужа. Вони ж прекрасно розуміють, чому це відбувається. А якщо таке відбувається, значить стає важче людей залучати на фронт. А якщо стає важче людей залучати на фронт, тоді й втрати великі, люди не хочуть помирати. Тому вони здогадуються про те, що втрати дуже великі на фронті, всупереч даним власної пропаганди».

Попович додав, що, за даними офіційних звітів, на середину листопада завдяки збільшенню виплат вдавалося задовольняти запити збройних сил ворога.

«Але звіти — теж така історія, що можна відзвітувати, а ці звіти можуть не відповідати реальному стану речей, — додає оглядач. — Німецький інститут, який говорив про те, що вдається збирати до 700 осіб на добу. При тому, що втрати, згідно з даними Генерального штабу, вони вдвічі більші за щодобові. Тобто вони сильно перевищують тисячу військовослужбовців, Тому відбувається недобір».

Раніше «ФАКТИ» писали, що чим більший дисбаланс у війні на користь росії, тим важче буде посадити путіна за стіл переговорів.

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