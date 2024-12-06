Хоча президент Франції Макрон вважає, що путін не хоче миру в Україні, у Німеччині набирають обертів дебати про мир. І навіть йдуть розмови про введення німецьких миротворчих військ.

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Поки Захід дискутує, путін готується до ще більш тривалої війни. Раніше метою кремля було фактично не допустити війну до Москви. Адже російська столиця є домом для владної еліти, яка має гроші та вплив. Якби росія призвала синів цих сімей на військову службу, це було б ризиковано для путіна. Той факт, що господар кремля зараз також здійснює примусовий призов в російській столиці, є ознакою того, наскільки напруженою є кадрова ситуація в російській армії.

У російського президента повільно закінчується гарматне м'ясо після багатьох місяців війни, в якій, за даними НАТО, щодня отримують поранення або гинуть понад 1 000 російських солдатів. Нальоти на московські клуби — це лише одне із свідчень того, що російське керівництво не очікує швидкого завершення війни.

Але поки кремль готується до ще більш тривалого конфлікту в Україні, західні країни обговорюють питання припинення вогню і можливе введення миротворчих сил. путін вкотре не приховує, що наразі він не хоче миру, пише t-online.

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Дебати про можливі гарантії безпеки для України не є чимось новим. Вже давно точаться дискусії про можливе членство в НАТО або миротворчі війська, які могли б забезпечити мир після можливих успішних переговорів між Києвом і москвою. Очевидно одне: з точки зору України і Заходу, мирна угода в Україні в будь-якому випадку має означати, що росія не зможе знову напасти через кілька років з метою захоплення нових українських територій.

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок не виключила міжнародної присутності для забезпечення припинення вогню на зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО в Брюсселі. Коли її запитали про можливу роль ФРН, вона сказала, що Німеччина, звичайно, «зробить все можливе для підтримки миру в майбутньому».

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Ця заява особливо цікава, оскільки канцлер Олаф Шольц виключив присутність німецьких солдатів в Україні. «Скажу прямо: як канцлер Німеччини, я не відправлятиму жодного солдата Бундесверу в Україну, — заявив він у відеозверненні у лютому 2024 року. — Наші солдати можуть бути впевненими у цьому. І ви можете бути впевненими». Днями у Бундестазі він також різко заперечив своєму міністру закордонних справ, заявивши, що зараз «абсолютно недоречно» розмірковувати про те, що саме станеться після закінчення війни.

У будь-якому випадку, своєю ініціативою Бербок переслідує подвійну стратегію: з одного боку, вона стурбована стратегічною невизначеністю. путіну не завжди слід прямо говорити, які варіанти є на столі, а які ні. З іншого боку, європейці повинні бути ментально готові до того, що їм також доведеться відігравати роль у миротворчій місії в майбутньому, йдеться у статті. Однак сумнівно, що ця стратегія спрацює.

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Головна проблема цих дебатів полягає в тому, що вони нікуди не приведуть, доки провідні європейські держави не зможуть домовитися про курс. А поки це ні до чого не призводить, суперечки про це забирають енергію. Крім того, дебати про можливу участь німецьких солдатів у миротворчій місії в Україні наводять на думку, що переговори і припинення вогню є в межах досяжності. Але це зовсім не так. Скоріше, нинішня суперечка стосується четвертого кроку перед першим.

З одного боку, пише видання, кремль вже реагує на міжнародні дискусії і вимоги мирних переговорів, тому що тиск на путіна, природно, зростає з кожною країною, яка вступає в діалог в якості посередника. Але це не є вирішальним, тому що в більшості випадків такі країни, як Китай або, можливо, Індія, можуть чинити ефективний тиск на росію — але ні Пекін, ні Делі не тиснуть на російського президента щодо миру в Україні.

Це ще одна причина, чому путін намагається максимізувати російські здобутки у війні до того часу, поки Дональд Трамп не складе присягу президента США в січні. Але навіть тоді росія, ймовірно, буде тягнути час, і путін може відкладати можливі переговори. Адже російське керівництво ще не знає, чого очікувати від Трампа. Нинішня ситуація також складна для росії, економіка слабшає, інфляція зростає, і путіну доводиться мобілізувати все більше і більше росіян на війну. Однак росія все ще має більші резерви, ніж Україна, частково тому, що кремль зараз вербує солдатів з таких країн, як Північна Корея, і отримує зброю та боєприпаси від інших диктаторських режимів. І це головна проблема.

«Чим більший дисбаланс у війні між захисниками і загарбниками на користь росії, тим важче буде посадити путіна за стіл переговорів. Німецькі миротворчі війська або миротворці з інших країн могли б сприяти встановленню стійкого миру, оскільки путін, сподіваємося, не дозволить їм стріляти в себе. Але за такого сценарію Україні все одно доведеться існувати в її нинішньому вигляді — а з огляду на нинішню військову ситуацію, це аж ніяк не є певним», — констатує автор публікації.

Раніше «ФАКТИ» публікували інтерв’ю з генералом Віктором Муженко: «Наразі російська армія диктує нам умови, але не вважаю, що вже настав час констатувати факт, що Україна програє».

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