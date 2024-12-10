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Не сам: у Німеччині назвали умови, за яких Україна може отримати ракети Taurus

14:22 11 грудня 2024
Фрідріх Мерц

Лідер німецького опозиційного блоку ХДС/ХСС Фрідріх Мерц, який претендує на посаду канцлера, заявив, що не поставив би крилаті ракети Taurus в Україну «самотужки», а лише в тісній координації з прийдешнім урядом США та європейськими союзниками, пише n-tv.de.

Після переговорів з президентом України Зеленським у Києві Мерц зазначив, що навчання українських військових на системі триватиме щонайменше чотири місяці. Тоді на посаді буде новий президент США Трамп.

«І тому я виступаю за те, щоб відповідати на ці питання разом з американцями. Не сам, не в Німеччині, а разом з Європою та Америкою», — зазначив Фрідріх Мерц.

Однак Мерц засумнівався, що одна тільки система озброєння може кардинально змінити ситуацію на полі бою в Україні.

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Під час візиту до Києва кандидат у канцлери Фрідріх Мерц заявив, що разом з ним на посаді канцлера Україна отримає також німецькі крилаті ракети Taurus.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Шольц вчергове висловився про присутність миротворчих сил в Україні.

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