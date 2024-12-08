Шольц вчергове висловився про присутність миротворчих сил в Україні

Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц, який відмовився постачати Києву ракети великої дальності Taurus, розраховує домовитися з новообраним президентом США Дональдом Трампом про те, як діяти щодо України.

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«Я вже мав тривалу телефонну розмову з майбутнім президентом США, і ми також ведемо прямий діалог з його посадовцями, відповідальними за політику безпеки. Я впевнений, що ми зможемо розробити спільну стратегію щодо України», — сказав політик в інтерв'ю газеті Funke Mediengruppe, пише Spiegel.

Відповідаючи на питання, чи доведеться Україні поступитися територією, щоб «зброя замовкла», він сказав, що нічого не повинно вирішуватися через голови українців.

Шольц відкинув дебати про можливу присутність німецьких миротворчих сил в Україні в «теперішній час».

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«Поки триває війна, в Україні не буде жодного солдата з Німеччини, жодних німецьких сухопутних військ. На час після війни мають бути обговорені гарантії безпеки, щоб Україна могла бути впевненою, що росія не вторгнеться до неї втретє з 2014 та 2022 років», — сказав він.

Як можуть виглядати ці гарантії, наголосив канцлер, буде обговорено з Україною.

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Минулого тижня в кулуарах зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів НАТО в Брюсселі Анналена Бербок заявила про можливе розгортання німецьких солдатів для забезпечення миру. Це викликало бурхливу реакцію в німецькому політикумі. Лідер ХДС Фрідріх Мерц назвав ідеї міністра закордонних справ «безвідповідальними», але водночас закликав канцлера дати українцям ракети Taurus.

Однак Шольц вкотре відкинув постачання крилатих ракет Taurus в Україну. Водночас він заявив, що Німеччина на сьогодні є найсильнішим прихильником України в Європі й залишатиметься таким і надалі.

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«Важливо, щоб вбивства припинилися якнайшвидше і щоб незалежність і суверенітет України залишалися гарантованими», — сказав Шольц.

Раніше міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що «росія за три місяці виробляє стільки зброї та боєприпасів, скільки весь Євросоюз за рік».

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