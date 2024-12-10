Обіцянкою «завершити війну за 24 години» Порошенко виставив на посміховисько всю країну: військовий пригадав нардепу «АТО за добу»

Заява народного депутата Петра Порошенка про те, що він нібито може зупинити війну за 24 години, шкодить Україні та знижує рівень її підтримки у світі. Про це написав український військовий Олексій «Сталкер», звинувативши Порошенка в популізмі.

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«Зараз головний популіст Порошенко поїхав у США, як український парламентар. Там він виставив на посміховисько не лише всю свою партію, а й, на жаль, нашу країну. Бо всі добре пам’ятають попередні мирні плани Порошенка й чим вони закінчувались. Нічим хорошим. І за такі „мирні плани“ сам Порошенко має відповідати перед судом по статті „державна зрада“, а не робити нові популістські заяви. Бо, як показує час, вони дуже дорого обходяться українцям», — резюмує військовий.

За словами «Сталкера», вже був план Порошенка — «закінчити АТО за години» та інші, які закінчувались трагічно для країни.

«Обіцянка закінчити АТО за години» завершилася Іловайським котлом. Знаю, бо воював вже тоді. Поки наших хлопців росіяни знищували, вони благали Київ надати їм підкріплення. Але підмога не прийшла. Петро вивів її на парад на Хрещатик. А наших розстріляли. Це називалося «план Порошенка», — написав військовий. — Ще один «Мирний план» з 15 пунктів Порошенко почав втілювати відразу. Так, в перший тиждень свого президентства заявив: «Українська армія припиняє вогонь!». Деенерівці подякували й продовжили захоплювати Донбас. Ще один план Порошенка — «Мінські угоди». Вони дали можливість путіну накопичити війська і напасти на Україну вже повномасштабно", — сказав військовий.

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За його словами, план Порошенка не є реалістичним.

«Плану Перемоги Порошенка не існує, бо майже три роки великої війни Петро Олексійович скромно збагачувався до статусу тополігарха; піарився на воїнах ЗСУ; розповідав казки, що захисники „здриснули“ у 2022 році і йому особисто довелося взяти зброю в руки та звільнити Київщину від окупантів», — написав захисник.

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Як повідомлялося раніше, у 2016 році Україна потрапила у скандал із втручанням у вибори в США. Під час президентства Порошенка правоохоронці злили інформацію, яка ледь не вартувала Дональду Трампу посади президента. Сам Порошенко у розпал виборів у США від імені України поїхав підтримати Гіларі Клінтон, проігнорувавши Трампа. Через це у Трампа тривалий час вважали Україну ворогом, а не союзником.

Раніше повідомлялося, що замість Різдва в Лондоні, Порошенко поїхав до США «нагадати» команді Трампа, як втручався в американські вибори 2016 року.

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