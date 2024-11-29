Лідер «Європейської солідарності» Петро Порошенко за останній рік збагатився до 1,2 млрд доларів та увійшов в трійку олігархів разом з Ахметовим та Пінчуком. Натомість, йому довелось переписати статки на свого сина Олексія, щоб не асоціюватись зі збагаченням під час війни — пише політичний експерт Петро Олещук.



«Видання NV вийшло з рейтингом найбагатших олігархів 2024 року. Трійка призерів: Ахметов, Пінчук, Порошенко. Якщо з першими двома все зрозуміло, то з Порошенко — цікавіше. За цей рік він збагатився з 950 млн до 1,2 млрд доларів. В країні, яка важко воює, Порошенко заробив на 22% більше, ніж у 2023», — зазначає Олещук.

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Експерт наголошує: Петро Порошенко мав би пишатися такими досягненнями, адже на початку війни він був всього 12-й в рейтингу. А от фантастично збагатився якраз за час повномасштабного вторгнення росії. Натомість, на думку експерта, нардеп хоче, щоб таке збагачення не асоціювалось з ним особисто. Саме тому записав мільярд на старшого сина, Олексія. Олещук пояснює такий вчинок тим, що суспільство погано поставиться до мільярда доларів в олігарха, який збирає донати з українців і постійно піариться війні. Водночас він нагадує, що син Порошенка втік з країни на початку вторгнення і просто насолоджується життям по Лондонах та Монако.



За його словами, ситуація, коли нардепи переписують активи на синів, дружин, водіїв та коханок давно практикується у партії Порошенка у Верховній Раді, адже «Європейська солідарність» точно найбагатша фракція серед усіх європейських парламентарів. Лише один Петро Порошенко заробляє явно більше, ніж будь-які європейські парламентарі.



Експерт відзначає дисонанс між заявами Порошенка та його статками.

«Десь у ці дні, олігарх-мільярдер поїхав до Європи розповідати європейським дипломатам, як йому та його депутатам важко живеться під час війни. Позустрічається та до синів у Лондон заїде. Якраз на різдвяні свята. А ви, українці, воюйте. І не забувайте донатити у Фонд Петра Порошенка», — резюмує Олещук.



Як повідомлялось раніше, українські бійці розкритикували Порошенка за піар на допомозі ЗСУ та поділ військових на сорти.

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