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Події

Ворог вдарив по приватній клініці у Запоріжжі: є жертви, поранені та руйнування

16:38 10 грудня 2024
Клініка у Запоріжжі після удару росіян, фото Запорізької ОВА

У вівторок, 10 грудня, російська армія знов завдала удару по місту Запоріжжя. Про це повідомив керівник Запорізької ОВА Іван Федоров.

За попередніми даними, в результаті ворожого удару троє людей загинули, четверо постраждали. Під завалами ще шукають людей.

Федоров закликав місцевих жителів залишатись до відбою повітряної тривоги в укриттях.

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Наразі на місці влучання працюють медики, співробітники поліції та ДСНС.

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Варто зауважити, що незадовго до вибухів у низці областей України було оголошено сигнал повітряної тривоги. Це було пов'язано із загрозою ударів балістичними ракетами.

За даними Федорова, в результаті обстрілу російською армією у Запоріжжі зруйнована приватна клініка та пошкоджені розташовані поруч будівлі.

Пізніше очільник ОВА повідомив, що до 11 зросла кількість поранених через атаку росіян на Запоріжжя. Один з них у важкому стані. Серед постраждалих двоє лікарів.

 

Нагадаємо, ввечері у п'ятницю, 6 грудня, війська рф завдали удару по Запоріжжю. Відомо, що внаслідок обстрілу було зруйноване СТО. Як повідомили рятувальники та місцева влада, внаслідок атаки загинули 10 людей, 8 із них перебували в автомобілях.

Сьогодні вночі росіяни також обстрілювали Запоріжжя та область. Для атак ворог задіяв 157 БпЛА різної модифікації, установки залпового вогню, а також артилерію.

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